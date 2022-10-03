70% українців вважають, що готові до можливих проблем з опаленням – опитування

Жовтень, 03 в 15:38

Уряд попередив, що прийдешня зима буде складною для українців, проте більшість (70%) із них вважають, що підготовувалися до можливих проблем з опаленням. Про це свідчать результати опитування, проведеного 7-13 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Проте з них тільки 24% вважають, що їхні домівки повністю готові до зими, а 47% – скоріше готові, або ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки.

Не готові до проблем з опаленням 24% опитаних, зокрема 12% – зовсім не готові.

Зараз дивляться

При чому краще готовими до опалювального сезону цілком очікувано вважають себе жителі заходу, не ВПО та більш заможні респонденти.

Представник КМІС Антон Грушецький наголосив, що йдеться про суб’єктивну самооцінку українців, яка може суттєво відрізнятися від реальної ситуації.

– З точки зору війни досить оптимістичні очікування щодо зими є важливим показником, оскільки знижуються можливість використання цього фактору як важелю впливу агресора на Україну. Будемо сподіватися, що центральна і місцева влада готові до різних сценаріїв розвитку ситуації, – сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 7-13 вересня провів опитування громадської думки Омнібус методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.

Загалом опитано 1 025 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, крім тих, які тимчасово не контролювалися Києвом до 24 лютого.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.