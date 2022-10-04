Ядерный удар: что делать в случае, если он застал вас вне дома
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Многие считают ядерный удар по Украине маловероятным.
Однако украинцы должны иметь определенный план действий на случай самых разных сценариев.
От применения ядерного оружия — до аварии на АЭС.
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Что делать в случае, если взрыв застал вас вне дома – читайте в материале Фактов ICTV.
Что делать, если взрыв застал вас вне дома
Ядерное оружие – это оружие массового поражения. Его заряды могут размещаться на самых разных типах ракет, бомб и артиллерийских снарядов.
Ими Россия ежедневно обстреливает нашу территорию.
Только после взрыва и информации о радиоактивном загрязнении территории вы сможете понять, что это было именно ядерное оружие.
Ведь ядерка – это взрывчатка, содержащая радиоактивный материал. При взрыве радиоактивные вещества распространяются по взрывчатой волне.
Что делать, если взрыв застал вас на улице
- Для начала необходимо снять куртку (или любой другой слой верхней одежды, в которой вы были в момент взрыва). Загрязненные вещи положите в пакет.
- Бегите в укрытие. Однако нужно убедиться, не попадает ли в него воздух извне. В укрытии необходимо закрыть все двери, плотно закрыть окна и вентиляционные проемы. Не пользуйтесь кондиционером и обогревателем. По случаю, выключите их тоже. Если в укрытии есть комната без окон, оставайтесь в ней.
- Не контактируйте с другими людьми в помещении. Не общайтесь и не прикасайтесь друг к другу.
- Не пейте и не употребляйте продукты и воду, которая могла бы испачкаться от удара. Если можно использовать водопроводную воду, очистите ею свое тело, помещение и поверхности в укрытии.
- Если в укрытии есть душ, примите его с использованием средств гигиены. Надо хорошо намылить все тело и смыть все это холодной водой.
- Если нет воды, используйте влажные салфетки на спиртовом растворе.
- Все предметы в укрытии тоже ими вытирайте. Если есть чистая одежда – переоденьтесь. Следите за тем, чтобы одежда плотно покрывала тело и защищала его от внешних загрязнений.
- Поищите радио или телевизор (либо любой другой работающий способ связи) и не выключайте до тех пор, пока не услышите инструкцию, что и как делать дальше.
- Будьте в укрытии весь следующий день, если власти не предоставят других инструкций по эвакуации или вашему перемещению.
Что делать, если взрыв застал вас в помещении
- В первую очередь вам необходимо убедиться в том, что в помещение не попадает воздух. Немедленно закройте все окна, закройте дверь, выключите кондиционер и плотно закройте все вентиляционные отверстия.
- Перейдите в комнату, где нет окон.
- Весь следующий день будьте в укрытии и ждите информации от властей (о перемещении или эвакуации). Включите радио, телевизор или найдите другой способ получения информации, и не выключайте его.
- Не прикасайтесь к другим людям, пище, не пейте воду, которая могла бы быть заражена.
- В случае если ваши близкие на момент взрыва были в другом укрытии, вы и ваши близкие должны оставаться в укрытиях, где вас застал ядерный удар. Вы должны сидеть в укрытии до тех пор, пока не будет разрешения от власти покинуть его.
- Если с вами были домашние животные, внимательно следите за тем, чтобы они не покидали укрытия.
- Водопроводную воду не используйте до тех пор, пока не поступит информация о ее безопасности.
Что делать, если взрыв застал вас в пути
- Если вы в небе заметили вспышку, старайтесь не смотреть в ту сторону. Вы можете получить ожоги роговицы и глаз. А в некоторых ситуациях можете вообще ослепнуть.
- Остановитесь на любой безопасной части дороги.
- Плотно закройте окна, двери, люки и все остальные проемы. Выключите кондиционер.
- Голову закройте руками и опустите локти на колени.
- Если в машине есть наушники – наденьте их.
- Наденьте маску так, чтобы она полностью прикрывала нос и рот. Вместо нее можно использовать платок или шапку. Прикрывая дыхательные органы, направляйтесь в ближайшее укрытие.
- Если рядом нет специального укрытия, бегите в подвал или центр крупных бетонных построек. Однако важно, чтобы там было мало окон и дверей.