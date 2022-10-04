Октябрь, 04 в 15:13

Многие считают ядерный удар по Украине маловероятным.

Однако украинцы должны иметь определенный план действий на случай самых разных сценариев.

От применения ядерного оружия — до аварии на АЭС.

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Что делать в случае, если взрыв застал вас вне дома – читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если взрыв застал вас вне дома

Ядерное оружие – это оружие массового поражения. Его заряды могут размещаться на самых разных типах ракет, бомб и артиллерийских снарядов.

Ими Россия ежедневно обстреливает нашу территорию.

Только после взрыва и информации о радиоактивном загрязнении территории вы сможете понять, что это было именно ядерное оружие.

Ведь ядерка – это взрывчатка, содержащая радиоактивный материал. При взрыве радиоактивные вещества распространяются по взрывчатой ​​волне.

Что делать, если взрыв застал вас на улице

Для начала необходимо снять куртку (или любой другой слой верхней одежды, в которой вы были в момент взрыва). Загрязненные вещи положите в пакет. Бегите в укрытие. Однако нужно убедиться, не попадает ли в него воздух извне. В укрытии необходимо закрыть все двери, плотно закрыть окна и вентиляционные проемы. Не пользуйтесь кондиционером и обогревателем. По случаю, выключите их тоже. Если в укрытии есть комната без окон, оставайтесь в ней. Не контактируйте с другими людьми в помещении. Не общайтесь и не прикасайтесь друг к другу. Не пейте и не употребляйте продукты и воду, которая могла бы испачкаться от удара. Если можно использовать водопроводную воду, очистите ею свое тело, помещение и поверхности в укрытии. Если в укрытии есть душ, примите его с использованием средств гигиены. Надо хорошо намылить все тело и смыть все это холодной водой. Если нет воды, используйте влажные салфетки на спиртовом растворе. Все предметы в укрытии тоже ими вытирайте. Если есть чистая одежда – переоденьтесь. Следите за тем, чтобы одежда плотно покрывала тело и защищала его от внешних загрязнений. Поищите радио или телевизор (либо любой другой работающий способ связи) и не выключайте до тех пор, пока не услышите инструкцию, что и как делать дальше. Будьте в укрытии весь следующий день, если власти не предоставят других инструкций по эвакуации или вашему перемещению.

Что делать, если взрыв застал вас в помещении

В первую очередь вам необходимо убедиться в том, что в помещение не попадает воздух. Немедленно закройте все окна, закройте дверь, выключите кондиционер и плотно закройте все вентиляционные отверстия. Перейдите в комнату, где нет окон. Весь следующий день будьте в укрытии и ждите информации от властей (о перемещении или эвакуации). Включите радио, телевизор или найдите другой способ получения информации, и не выключайте его. Не прикасайтесь к другим людям, пище, не пейте воду, которая могла бы быть заражена. В случае если ваши близкие на момент взрыва были в другом укрытии, вы и ваши близкие должны оставаться в укрытиях, где вас застал ядерный удар. Вы должны сидеть в укрытии до тех пор, пока не будет разрешения от власти покинуть его. Если с вами были домашние животные, внимательно следите за тем, чтобы они не покидали укрытия. Водопроводную воду не используйте до тех пор, пока не поступит информация о ее безопасности.

Что делать, если взрыв застал вас в пути