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Факты / Україна / Общество

Ядерный удар: что делать в случае, если он застал вас вне дома

Анна Голишевская, Редактор сайта
Ядерний вибух
Фото: Unsplash

Многие считают ядерный удар по Украине маловероятным.

Однако украинцы должны иметь определенный план действий на случай самых разных сценариев.

От применения ядерного оружия — до аварии на АЭС.

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Что делать в случае, если взрыв застал вас вне дома – читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если взрыв застал вас вне дома

Ядерное оружие – это оружие массового поражения. Его заряды могут размещаться на самых разных типах ракет, бомб и артиллерийских снарядов.

Ими Россия ежедневно обстреливает нашу территорию.

Только после взрыва и информации о радиоактивном загрязнении территории вы сможете понять, что это было именно ядерное оружие.

Ведь ядерка – это взрывчатка, содержащая радиоактивный материал. При взрыве радиоактивные вещества распространяются по взрывчатой ​​волне.

Что делать, если взрыв застал вас на улице

  1. Для начала необходимо снять куртку (или любой другой слой верхней одежды, в которой вы были в момент взрыва). Загрязненные вещи положите в пакет.
  2. Бегите в укрытие. Однако нужно убедиться, не попадает ли в него воздух извне. В укрытии необходимо закрыть все двери, плотно закрыть окна и вентиляционные проемы. Не пользуйтесь кондиционером и обогревателем. По случаю, выключите их тоже. Если в укрытии есть комната без окон, оставайтесь в ней.
  3. Не контактируйте с другими людьми в помещении. Не общайтесь и не прикасайтесь друг к другу.
  4. Не пейте и не употребляйте продукты и воду, которая могла бы испачкаться от удара. Если можно использовать водопроводную воду, очистите ею свое тело, помещение и поверхности в укрытии.
  5. Если в укрытии есть душ, примите его с использованием средств гигиены. Надо хорошо намылить все тело и смыть все это холодной водой.
  6. Если нет воды, используйте влажные салфетки на спиртовом растворе.
  7. Все предметы в укрытии тоже ими вытирайте. Если есть чистая одежда – переоденьтесь. Следите за тем, чтобы одежда плотно покрывала тело и защищала его от внешних загрязнений.
  8. Поищите радио или телевизор (либо любой другой работающий способ связи) и не выключайте до тех пор, пока не услышите инструкцию, что и как делать дальше.
  9. Будьте в укрытии весь следующий день, если власти не предоставят других инструкций по эвакуации или вашему перемещению.

Что делать, если взрыв застал вас в помещении

  1. В первую очередь вам необходимо убедиться в том, что в помещение не попадает воздух. Немедленно закройте все окна, закройте дверь, выключите кондиционер и плотно закройте все вентиляционные отверстия.
  2. Перейдите в комнату, где нет окон.
  3. Весь следующий день будьте в укрытии и ждите информации от властей (о перемещении или эвакуации). Включите радио, телевизор или найдите другой способ получения информации, и не выключайте его.
  4. Не прикасайтесь к другим людям, пище, не пейте воду, которая могла бы быть заражена.
  5. В случае если ваши близкие на момент взрыва были в другом укрытии, вы и ваши близкие должны оставаться в укрытиях, где вас застал ядерный удар. Вы должны сидеть в укрытии до тех пор, пока не будет разрешения от власти покинуть его.
  6. Если с вами были домашние животные, внимательно следите за тем, чтобы они не покидали укрытия.
  7. Водопроводную воду не используйте до тех пор, пока не поступит информация о ее безопасности.

Что делать, если взрыв застал вас в пути

  1. Если вы в небе заметили вспышку, старайтесь не смотреть в ту сторону. Вы можете получить ожоги роговицы и глаз. А в некоторых ситуациях можете вообще ослепнуть.
  2. Остановитесь на любой безопасной части дороги.
  3. Плотно закройте окна, двери, люки и все остальные проемы. Выключите кондиционер.
  4. Голову закройте руками и опустите локти на колени.
  5. Если в машине есть наушники – наденьте их.
  6. Наденьте маску так, чтобы она полностью прикрывала нос и рот. Вместо нее можно использовать платок или шапку. Прикрывая дыхательные органы, направляйтесь в ближайшее укрытие.
  7. Если рядом нет специального укрытия, бегите в подвал или центр крупных бетонных построек. Однако важно, чтобы там было мало окон и дверей.
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