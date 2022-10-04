Жовтень, 04 в 15:13

Багато людей вважають ядерний удар по Україні малоймовірним.

Однак українці повинні мати певний план дій на випадок найрізноманітніших сценаріїв.

Від застосування ядерної зброї – до аварії на АЕС.

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Що робити у випадку, якщо вибух застав вас не вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо вибух застав вас не вдома

Ядерна зброя – це зброя масового ураження. Її заряди можуть розміщуватися на найрізноманітніших типах ракет, бомб або артилерійських снарядів.

Ними Росія щоденно обстрілює нашу територію. Тільки після вибуху та інформації про радіоактивне забруднення території ви зможете зрозуміти, що це була саме ядерна зброя.

Адже ядерка – це вибухівка, яка містить у собі радіоактивний матеріал. Під час вибуху радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею.

Що робити, якщо вибух застав вас на вулиці

Спершу необхідно зняти куртку (або будь-який інший шар верхнього одягу, в якому ви були у момент вибуху). Забруднені речі покладіть у пакет. Йдіть в укриття. Однак слід переконатися, чи до нього не потрапляє повітря ззовні. В укритті негайно зачинити всі двері, щільно закрити вікна та вентиляційні отвори. Не користуйтеся кондиціонером та обігрівачем. За нагоди їх вимкніть також. Якщо в укритті є кімната без вікон, залишайтеся в ній. Не контактуйте з іншими людьми у приміщенні. Не спілкуйтеся і не торкайтеся одне одного. Не пийте і не вживайте продукти та воду, яка могла б забруднитися від удару. Якщо можна використовувати водопровідну воду, очистіть своє тіло, приміщення та поверхні в укритті цією водою. Якщо в укритті є душ, прийміть його з використанням засобів гігієни. Потрібно добре намилити все тіло та змити все це холодною водою. Якщо немає води, використовуйте вологі серветки на спиртовому розчині. Всі предмети в укритті теж ними повитирайте. Якщо є чистий одяг – переодягніться. Слідкуйте за тим, аби одяг щільно покривав тіло і захищав його від зовнішніх забруднень. Пошукайте радіо або телевізор (або будь-який інший працюючий спосіб зв’язку) і не вимикайте до тих пір, поки не почуєте інструкцію, що та як робити далі. Будьте в укритті весь наступний день, якщо влада не надасть інших інструкцій щодо евакуації або вашого переміщення.

Що робити, якщо вибух застав вас у приміщенні

Передусім вам необхідно переконатися в тому, що у приміщення не потрапляє повітря. Негайно зачиніть всі вікна, закрийте двері, вимкніть кондиціонер та щільно закрийте всі отвори з вентиляцією. Перейдіть у кімнату, де немає вікон. Весь наступний день будьте в укритті і чекайте інформації від влади (про переміщення або евакуацію). Увімкніть радіо, телевізор або знайдіть будь-який інший спосіб отримання інформації, і не вимикайте його. Не торкайтеся інших людей, їжі, не пийте воду, яка могла б бути зараженою. У випадку, якщо ваші близькі на момент вибуху були у іншому укритті, ви і ваші близькі маєте залишатися в укриттях, де вас застав ядерний удар. Ви мусите сидіти в укритті доти, поки не буде дозволу від влади покинути його. Якщо із вами були домашні тварини, уважно слідкуйте за тим, аби вони не покидали укриття. Водопровідну воду не вживайте та не використовуйте доти, поки не надійде інформація про її безпечність.

Що робити, якщо вибух застав вас у дорозі