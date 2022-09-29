Сентябрь, 29 в 12:18

Боевые подразделения Вооруженных сил Украины получат комплекты зимней формы до 15 октября.

Об этом сообщил в одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, зимняя военная форма уже находится на складах. Речь идет о 200 тыс. единицах полноценного комплекта. Теперь его нужно доставить во все боевые подразделения, которые получат эту форму в первую очередь. И это вдобавок к спальным мешкам, палаткам, ТЭНам и прочему.

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Кроме того, военнослужащим уже доставляют термобелье и флисовые куртки.

Резников уточнил, что Министерство обороны заказывало зимнюю форму еще летом этого года, чтобы с 15 октября, когда начинается отопительный сезон, военные должным образом были одеты.

– На сегодняшний день официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодеть может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то, по меньшей мере, главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода, – отметил он.

В вопросе зимней формы для военных Минобороны решило максимально ориентироваться на украинского производителя. Поэтому было заключено 23% договоров с иностранными партнерами и 77% с производителями в Украине.

Помощь окажут и западные страны-партнеры, в частности Великобритания и Испания. Такие договоренности были достигнуты в ходе последней встречи министров обороны в формате Рамштайн.

– Понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на Рамштайне, и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь, – уточнил Резников.

Он подчеркнул, что поводов для паники в вопросе обеспечения военных формой нет.

– В общем, поводов для паники нет. “Зраду” отставить, — заявил Резников.

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что тема обеспечения украинских военнослужащих зимней одеждой будет решена за несколько недель.