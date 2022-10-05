Депутату Кузьміну повідомлено про підозру в державній зраді – ДБР

Жовтень, 05 в 15:08

Народному депутату України Ренату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді, повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР з’ясували, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали проти України.

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Зокрема, з березня 2021 року Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

– Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави, – йдеться у повідомленні ДБР.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцеперебування Рената Кузьміна, зокрема, проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Досудове розслідування триває.