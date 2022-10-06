Октябрь, 06 в 20:57

Уровень трудоустроенности украинцев в условиях полномасштабной войны за последний месяц несколько вырос. Несмотря на это, большинство граждан испытывают снижение доходов и нехватку денег.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Так, по состоянию на конец сентября 61% респондентов заявили, что имеют работу. Из них 43% работают полный или неполный рабочий день, а 18% – имеют работу, но не работают.

Еще 33% опрошенных не трудоустроены. По сравнению с началом сентября уровень трудоустроенности несколько вырос (тогда 60% респондентов заявили, что работают).

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По данным социологов, самый высокий показатель трудоустроенности зафиксирован среди граждан, оставшихся во время войны дома (66%). Среди внутренне перемещенных лиц (внутренних переселенцев) этот показатель составляет 55%, среди внешних мигрантов – 52%.

Большинство респондентов сообщили об уменьшении дохода с начала полномасштабной войны (77%). Еще 13% заявили, что их доход за это время не претерпел изменений. И только 3% украинцев отметили, что их доход вырос.

Кроме того, 74% опрошенных сообщили, что продолжают получать зарплату. Однако почти половина из них (47%) не уверена в стабильности этого дохода.

В ходе опроса выяснилось, что украинцы испытывают наибольшую потребность в деньгах (66%). А около трети граждан – в доступе к работе (31%).

Еще 23% опрошенных сообщили, что нуждаются в безопасном месте жительства.

В то же время, социологи заметили уменьшение потребности украинцев в продуктах (18%), медикаментах (12%), доступе к медобслуживанию (10%) и образованию (8%).

Десятая волна опроса исследовательской компании Gradus Research состоялась 23-26 сентября при поддержке Евросоюза. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении. В общей сложности были опрошены 2 тыс. респондентов.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research