Жовтень, 06 в 20:57

Рівень працевлаштованості українців в умовах повномасштабної війни за останній місяць дещо зріс. Попри це, більшість громадян відчувають зниження доходів та нестачу грошей.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Так, станом на кінець вересня 61% респондентів заявили, що мають роботу. З них 43% працюють повний чи неповний робочий день, а 18% – мають роботу, але не працюють.

Ще 33% опитаних не працевлаштовані. Порівняно з початком вересня рівень працевлаштованості дещо зріс (тоді 60% респондентів заявили, що мають роботу).

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За даними соціологів, найвищий показник працевлаштованості зафіксований серед громадян, які під час війни залишилися вдома (66%). Серед внутрішньо переміщених осіб (внутрішніх переселенців) цей показник становить 55%, серед зовнішніх мігрантів – 52%.

Більшість респондентів повідомили про зменшення доходу з початку повномасштабної війни (77%). Ще 13% заявили, що їхній дохід за цей час не зазнав змін. І лише 3% українців зазначили, що їхній дохід зріс.

Крім того, 74% опитаних поінформували, що продовжують отримувати зарплатню. Проте майже половина з них (47%) не мають упевненості в стабільності цього доходу.

Під час опитування з’ясувалося, що українці відчувають найбільшу потребу в грошах (66%). А близько третини громадян – у доступі до роботи (31%).

Ще 23% опитаних повідомили, що відчувають потребу в безпечному місці проживання.

Водночас соціологи помітили зменшення потреби українців у продуктах (18%), медикаментах (12%), доступі до медобслуговування (10%) та освіти (8%).

Десята хвиля опитування дослідницької компанії Gradus Research відбулася протягом 23-26 вересня за підтримки Євросоюзу. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному застосунку. Загалом були опитані 2 тис. респондентів.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. віком 18-60 років.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research