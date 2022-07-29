Июль, 29 в 13:34

Более 60% украинцев убеждены, что реформы в нашем государстве должны проводиться еще до завершения полномасштабной войны. При этом треть граждан считает их важными для победы.

Об этом свидетельствуют данные пятой волны соцопроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research по заказу Европейской комиссии и в партнерстве с Центром экономического восстановления.

Так, две трети респондентов, или 66%, выразили мнение, что реформы нужны Украине до окончания войны. Из них 35% опрошенных считают, что реформы важны для победы нашего государства в войне с РФ, поэтому их нужно реализовывать уже сейчас.

Сейчас смотрят

Еще 31% украинцев высказались за постепенное внедрение реформ.

И только 14% опрошенных придерживаются мнения, что реформы следует отложить до завершения войны. Еще 20% затруднились ответить на этот вопрос.

В ходе опроса украинцы также ответили на вопрос, какие именно экономические реформы следует избрать руководству Украины.

Больше всего респондентов (41%) подчеркнули, что следует выбрать реформы для дерегуляции украинской экономики (речь идет о предоставлении свободы предпринимателям, защите их прав и снижении налогов).

Еще 23% респондентов считают, что государство должно предоставить преференции отдельным отраслям экономики: аграрной отрасли, энергетике, строительству и металлургии.

А 10% уверены, что государство должно взять бизнес под контроль, усилить проверки, а часть предприятий национализировать.

Что касается регионального разреза, то респонденты из Киева чаще поддерживают введение реформ уже сейчас (41%) и дерегуляцию экономики Украины (50%).

Респонденты из восточных областей чаще других считают, что реформы следует отложить до окончания войны (25%). Опрошенные из южных регионов чаще затрудняются с ответом (25%), а из западных областей – чаще поддерживают контроль государства над бизнесом.

Компания Gradus Research провела пятую волну опроса 15-18 июля методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Размер выборки составляет 2007 респондентов в возрасте 18-60 лет. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research