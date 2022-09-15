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В Украине цены на продукты с начала года выросли в среднем на 25% — Госстат

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украине цены на продукты с начала года выросли в среднем на 25% — Госстат
Фото: Depositphotos

В Украине с начала года в среднем на 25% выросли цены на продукты.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С января 2022-го по август выросли средние цены на следующие основные продукты:

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  • хлеб – с 33,61 грн/кг до 38,95 грн/кг;
  • мука – с 15,01 грн/кг до 17,41 грн/кг;
  • рис – с 29,30 грн/кг до 56,07 грн/кг;
  • гречневая крупа – с 46,71 грн/кг до 96,01 грн/кг;
  • свинина – 123,93 грн/кг до 152,84 грн/кг;
  • говядина – 195,61 грн/кг до 200,20 грн/кг;
  • филе куриное – 122,65 грн/кг до 136,38 грн/кг;
  • масло подсолнечное – 61,05 грн/л до 69,82 грн/л.

Цены на яйца, наоборот, упали. В частности, средние цены за десяток в январе 2022 года составляли 35,46 грн, а по состоянию на август 2022-го – 28,53 грн.

С начала года подорожали овощи:

  • капуста – с 17,01 грн/кг до 30,90 грн/кг;
  • картофель – с 9,29 грн/кг до 13,56 грн/кг;
  • лук – с 13,93 грн/кг до 30,54 грн/кг;
  • свекла – с 15,58 грн/кг до 20,40 грн/кг;
  • морковь – с 13,56 грн/кг до 28,15 грн/кг.

Выросли цены и на сахар – 27,11 грн за кг было в начале года, а 34,17 грн за кг он стоил в августе.

Ранее Государственная служба статистики сообщала, что потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем составили 1,1%, с начала года – 19,5%, в годовом измерении – 23,8%.

Источник: Госслужба статистики Украины
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