Россия, как и Беларусь – угроза для всего мира: Матвийчук из ЦГС о Нобеле

Октябрь, 08 в 14:49

Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной лауреатам Нобелевской премии мира, в субботу, 8 октября, заявила глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

— Российские военные десятилетиями совершали военные преступления — в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии, Мали, Ливии и оставались безнаказанными. ООН и государства-участники должны обеспечить справедливость всем жертвам военных преступлений и создать международный трибунал для привлечения Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности, — сказала она.

Матвийчук призвала мировое сообщество совместно с ЦГС добиваться освобождения из российского плена тысяч украинских военных и гражданских, как освобождения всех политзаключенных, боровшихся с авторитарными режимами в России и Беларуси.

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— Россия, не преодолевшая имперские комплексы, для Украины и всего мира – это угроза. Как и Беларусь, ведь режим Лукашенко сдал в оккупацию собственную страну.

Относительно присуждения Центра гражданских свобод Нобелевской премии мира она заявила, что ее лауреатами стали все люди в Украине, борющиеся за свободу. Матвийчук добавила, что в ЦГС главную роль играют волонтеры.

— Мы боремся за свободу быть свободным и независимым государством. За свободу развивать украинский язык и культуру, за свободу иметь демократический выбор, за свободу строить страну, где права каждого человека защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не разгоняет мирные студенческие демонстрации.

Она добавила, что Украина никогда не покидает людей, поэтому борется за полное освобождение оккупированных территорий: Мы сейчас как никогда остро ощущаем, что значит быть людьми.

7 октября в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году. Ими стали украинская правозащитная организация, Центр гражданских свобод, правозащитник Алесь Белецкий из Беларуси и российская правозащитная организация Мемориал.

Отметим, что Центр гражданских свобод стал первым лауреатом Нобелевской премии от Украины в истории.