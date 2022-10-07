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Факты / Культура

Нобелевская премия мира 2022 года: лауреатами стали украинская и российская организации и правозащитник из Беларуси

Анастасия Гевко, редактор ленты
Нобелівська премія миру
Фото: Getty Images

В пятницу, 7 октября, на церемонии в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Ими стали украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, правозащитник Алесь Беляцкий из Беларуси и российская правозащитная организация Мемориал.

– Лауреаты этого года представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан.

Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии, – сказали в нобелевском комитете.

Отметим, что в 2021 году победителями стали двое журналистов – Мария Ресса из Филлипин (исполнительный директор и соучредитель Rappler) и Дмитрий Муратов из России – главный редактор Новой газеты. 

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Поскольку Нобелевский комитет никогда не называет номинантов, заранее вероятного победителя назвать невозможно. 

Согласно Нобелевскому уставу, полный список номинантов, имеющих право на получение ежегодной премии, не разглашается еще 50 лет.

Отмечается, что в 2022 году в мире очень много аспектов, которые могли повлиять на решение комитета премии – от полномасштабного вторжения России в Украину до экономических потрясений и климатических катастроф.

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