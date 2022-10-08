Росія, як і Білорусь – загроза для всього світу: Матвійчук з ЦГС про Нобеля

Жовтень, 08 в 14:49

Росія має бути виключена з Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН.

Про це під час пресконференції, присвяченій лауреатам Нобелівської премії миру, у суботу, 8 жовтня, заявила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

— Російські військові десятиліттями вчиняли воєнні злочини – у Чечні, у Молдові, у Грузії, у Сирії, у Малі, у Лівії та залишалися безкарними. ООН та держави-учасниці мають забезпечити справедливість усім жертвам воєнних злочинів та створити міжнародний трибунал, щоб притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності, – сказала вона.

Матвійчук закликала світову спільноту разом із ЦГС добиватися звільнення з російського полону тисяч українських військових та цивільних, як звільнення усіх політв’язнів, які боролися з авторитарними режимами в Росії та Білорусі.

Зараз дивляться

— Росія, яка не подолала імперські комплекси, для України та всього світу – це загроза. Як і Білорусь, адже режим Лукашенка здав в окупацію власну країну.

Щодо присудження Центру громадянських свобод Нобелівської премії миру вона заявила, що її лауреатами стали всі люди в Україні, які виборюють свободу. Матвійчук додала, що в ЦГС головну роль відіграють волонтери.

— Ми боремося за свободу бути вільною та незалежною державою. За свободу розвивати українську мову та культуру, за свободу мати демократичний вибір, за свободу будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, а поліція не розганяє мирні студентські демонстрації.

Вона додала, що Україна ніколи не покидає людей, тому бореться за повне звільнення окупованих територій: Ми зараз як ніколи раніше гостро відчуваємо, що означає бути людьми.

7 жовтня в Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року. Ними стали українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, правозахисник Алесь Бялецький з Білорусі та російська правозахисна організація Меморіал.

Відзначимо, що Центр громадянських свобод стали першим лауреатом Нобелівської премії від України в історії.