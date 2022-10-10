Октябрь, 10 в 12:12

Более семи месяцев в Украине идет полномасштабная война с РФ. За это время украинцы научились запасаться разнообразными продуктами на случай чрезвычайной ситуации или же в ожидании подорожания.

Кто-то покупает крупы, кто-то макароны и консервы. Необходимо знать, чем наполнить наш рюкзак, чтобы прожить в необычных условиях вне дома не менее трех дней.

Во-первых, это должна быть высококалорийная пища, во-вторых — пища длительного хранения.

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Сушеное или вяленое мясо подойдет. А вот сушеная рыба – ни в коем случае, поскольку содержит слишком много соли.

Не помешает положить в экстремальный продуктовый чемодан и кусочек сала — копченого или хорошо промороженного. В сале содержится энергетический запас, который в организме человека не превращается в жировые клетки.

Сало салом, но как же без классической тушенки? Лучше взять хотя бы несколько банок. Но тогда придется выложить какой-нибудь другой продукт — жестяная банка нелегка. Или искать мясные консервы нового поколения – в мягкой упаковке. Правда, их в Украине пока немного.

Но если таким универсальным продуктом, быстро помогающим восстановить силы, вы не запаслись, то врачи советуют наверстывать другим уникальным продуктом. Не менее удобны в транспортировке и богаты витаминами и питательными веществами сухофрукты.

В первую очередь — курага, также это могут быть финики, чернослив. В сухофруктах много калия, он необходим для нашего сердца. Ведь мы говорим не только о здоровье и работе мозга в экстремальных условиях, но и сердечно-сосудистой системы, наших сосудов, чтобы опять-таки мобилизоваться.

Врачи убеждают: в экстремальных условиях лучше иметь запас продовольствия, богатого углеводами. Но это должны быть не быстрые углеводы, содержащиеся в пирожных и конфетах, а медленные, которых больше всего в кашах, злаках и зерновых.

В принципе на сухарях мы можем долго прожить. Поэтому несколько пакетиков сухих каш, и отправляемся к полке с шоколадом.

Лучше покупать черный шоколад, потому что это прекрасный источник магния. Магний, как мы знаем, это такой микроэлемент, который оказывает некоторое успокаивающее действие.

Впрочем, еда едой, а без воды – никуда. Но лучше брать с собой не больше двух 1,5-литровых бутылок. Больший вес станет критическим для передвижения. Компактные фильтры для воды – вещь недешевая. Цена начинается с 800 грн. Но нет смысла переплачивать. Фильтр легко можно сделать самостоятельно. Прямо из подручных вещей, найденных на природе.

Итак, как видите, даже в полевых условиях от жажды мы не погибнем.

Следовательно, прожить в экстремальных условиях не так уж и сложно. Главное – хорошо подготовиться.