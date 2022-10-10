Жовтень, 10 в 12:12

Понад сім місяців в Україні триває повномасштабна війна з РФ. За цей час українці навчилися запасатися різноманітними продуктами на випадок надзвичайної ситуації або ж в очікуванні подорожчання.

Хтось купує крупи, хтось макарони і консерви. Необхідно знати, чим наповнити наш рюкзак, щоб прожити в незвичайних умовах поза домом не менше трьох днів.

По-перше, це має бути висококалорійна їжа, по-друге, це має бути їжа тривалого зберігання.

Зараз дивляться

Сушене або в’ялене м’ясо підійде. А от сушена риба – у жодному разі. Адже містить забагато солі.

Не завадить покласти до екстремальної продуктової валізки й шматочок сала – копченого або добре промороженого. У салі міститься енергетичний запас, який в організмі людини не перетворюється на жирові клітини.

Сало салом, але як же без класичної тушонки? Краще взяти хоча б декілька банок. Але тоді доведеться викласти якийсь інший продукт – жерстяна банка не така вже й легка. Або ж шукати м’ясні консерви нового покоління – в м’якій упаковці. Щоправда, їх в Україні поки що небагато.

Утім, якщо таким універсальним продуктом, який швидко допомагає відновити сили, ви не запаслися, лікарі радять це надолужити іншим унікальним продуктом. Не менш зручними в транспортуванні та багатими на вітаміни і поживні речовини є сухофрукти.

Насамперед курага або ж фініки чи чорнослив. У сухофруктах дуже багато калію, він необхідний для нашого серця. Ми говоримо не лише про здоров’я і роботу мозку в екстремальних умовах, а й серцево-судинної системи, наших судин, щоб, знову ж таки, мобілізуватись.

Лікарі переконують: в екстремальних умовах найкраще мати запас харчів, багатих на вуглеводи, але не швидких, які містяться в тістечках і цукерках, а вуглеводів повільних, яких найбільше у кашах, злаках та зернових.

Загалом на сухарях ми можемо довго прожити. Отже, кілька пакетиків сухих каш, і рушаємо до полиці з шоколадом.

Краще купувати чорний шоколад, тому що це прекрасне джерело магнію. Магній, як ми знаємо, це такий мікроелемент, який все-таки має якусь заспокійливу дію.

Утім, їжа їжею, а без води – геть нікуди. Краще брати з собою не більше двох 1,5-літрових пляшок, інакше вага стане критичною для пересування. Компактні фільтри для води – річ недешева. Ціна починається від 800 грн. Проте нема сенсу переплачувати. Фільтр легко можна зробити самотужки. Просто з підручних речей, знайдених на природі.

Тож, як бачите, навіть у польових умовах від спраги ми не загинемо.

Отже, прожити в екстремальних умовах не так вже й складно. Головне – добре підготуватися.