ГСЧС направила первое уведомление с предупреждением об угрозе ракетного удара

Октябрь, 11 в 11:08

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 11 октября направила первое уведомление об опасности ракетного удара по всей территории страны.

– Внимание! В течение дня высока вероятность ракетных ударов по территории Украины. Оставайтесь в укрытиях для вашей безопасности. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, – говорится в СМС.

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В результате ракетных ударов РФ по Украине 10 октября, по последним данным, погибли 19 человек и 105 ранены.

Без электроснабжения остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.