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Факти / Україна / Суспільство

ДСНС надіслала перше сповіщення з попередженням про загрозу ракетного удару

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ДСНС надіслала перше сповіщення з попередженням про загрозу ракетного удару
Фото: Depositphotos

Державна служба з надзвичайних ситуацій 11 жовтня надіслала перше сповіщення про небезпеку ракетного удару по всій території країни.

– Увага! Протягом дня є висока ймовірність ракетних ударів по території України. Залишайтеся в укриттях заради вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – йдеться у СМС.

Загроза ракетного удару

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Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня, за останніми даними, загинули 19 людей та 105 поранені.

Без електропостачання залишається 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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