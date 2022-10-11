ДСНС надіслала перше сповіщення з попередженням про загрозу ракетного удару

Жовтень, 11 в 11:08

Державна служба з надзвичайних ситуацій 11 жовтня надіслала перше сповіщення про небезпеку ракетного удару по всій території країни.

– Увага! Протягом дня є висока ймовірність ракетних ударів по території України. Залишайтеся в укриттях заради вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – йдеться у СМС.

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Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня, за останніми даними, загинули 19 людей та 105 поранені.

Без електропостачання залишається 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.