Октябрь, 11 в 18:23

Утром 11 октября 2022 года Россия атаковала Украину ракетами с Каспийского моря, используя стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

Российские войска часто применяют Ту-95 для бомбардировки украинских городов. Что известно о российском самолете Ту-95 и какие ракеты он может нести — узнавали Факты ICTV.

Самолет Ту-95: история

Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Разработали и приняли на вооружение его в 1950-х годах.

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Именно в то время в СССР настаивали на необходимости иметь собственный стратегический межконтинентальный бомбардировщик.

Дело в том, что США уже имели на вооружении Convair B-36, который мог достичь границ СССР, что ставило под угрозу существование Советского Союза. Поэтому было принято решение разработать аналог американского бомбардировщика.

Первые серийные самолеты начали поступать на вооружение в 1956 году на аэродром в Узине, Украина.

Ту-95 стал одним из символов Холодной войны, кстати, он застал еще Сталина. Именно этот самолет до сих пор остается основным стратегическим ракетоносцем Воздушно-космических сил РФ.

Особенности и использование Ту-95

Главное назначение самолета — уничтожение стратегических объектов в тылу врага, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Другая основная роль, которая была отведена Ту-95 — ракетоносец. Самолет может нести до шести ракет во внутренней барабанной установке.

Бомбардировщик оборудован мощнейшими в мире турбовинтовыми двигателями НК-12. Турбина и редуктор этого мотора имеют рекордно высокий коэффициент полезного действия.

Четыре таких двигателя делают Ту-95 одним из самых громких самолетов в мире, поэтому его очень легко заметить.

Ту-95 имеет множество модификаций, однако сейчас российская армия имеет на своем вооружении Ту-95МС и Ту-95МСМ.

Какие ракеты несет Ту-95:

Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Все остальные модели способны нести лишь советские ракеты Х-55 или Х-555 .

Кстати, ракета Х-101 не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты исключительно на внешней подвеске.

Тактико-технические характеристики Ту-95

Длина самолета — 49 м.

Высота — 13 м.

Площадь крыла — 310 м2.

Стреловидность крыла — 35°.

Максимальная скорость полета — 1 000 км/ч.

Стартовая масса — 160 тыс. кг.

Дальность полета — 15 тыс. км.

Характеристики Ту-95МС

Экипаж — 7 человек.

Длина — 49,09 м.

Размах крыльев — 50,04 м.

Максимальная взлетная масса — 185 тыс.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

В свою очередь самолеты Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101, но на внешней подвеске.

Применение в войне против Украины

11 марта 2022 года около шести самолетов Ту-95МС осуществили пуск десяти крылатых ракет по Днепру, Ивано-Франковске и Луцке.

Днем 23 апреля 2022 года самолетами ТУ-95 из акватории Каспийского моря было запущено несколько крылатых ракет (предварительно Х-555 или Х-101). Две из них были сбиты подразделениями ПВО Украины.

К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить. Запущенные ракеты с Ту-95 поразили один военный объект и жилой дом в Одессе. Известно по меньшей мере о пяти погибших.