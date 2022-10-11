Октябрь, 11 в 17:28

Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Утром 11 октября российские войска выпустили по территории Украины ракеты типа Х-101/Х-555, четыре были успешно уничтожены ПВО.

Что известно о российских ракетах Х-500 и каковы их технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Ракета Х-555: история и разработка

Ракета Х-555 — это одна из модификаций советской стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55.

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Х-55 предназначена для ударов по важным наземным целям. Ее разработали в конструкторском бюро Радуга под руководством генерального конструктора Игоря Селезнева.

Кстати, изготавливало Х-55 и Харьковское авиапромышленное объединение. По состоянию на 1991 год Украина владела около 1 тыс. ракет Х-55.

Однако ядерные боеголовки передали РФ в рамках ядерного разоружения по условиям Будапештского меморандума.

Ракеты остались на складах до 1999 года, но после подписания соглашения о передаче России стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет (чтобы погасить задолженность Нафтогаза) Москва получила 580 ракет Х-55 и Х-55СМ.

Сразу после принятия на вооружение Х-55, в России начали разрабатывать ее модернизацию Х-55СМ с увеличенной дальностью. Именно на основе Х-55СМ с начала 90-х создавалась Х-555.

Поскольку сейчас использование базовой ракеты Х-55 на войне с Украиной невозможно, РФ применяет безъядерную модификацию Х-555.

Х-555 — крылатая ракета с неядерной боевой частью. Эта модификация отличается более тяжелой боевой частью, а также имеет дополнительные крылышки, чтобы это сбалансировать.

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Разработка этой ракеты продолжалась до середины 2000-х годов, на вооружение ее приняли только в 2010 году.

Особенности Х-555

Ракета Х-555 значительно тяжелее Х-55, поскольку эффективная для такого оружия фугасная или кассетная боевая часть значительно тяжелее ядерного боеприпаса.

Именно поэтому Х-555 имеет больший вес и размеры, однако обладает меньшей дальностью до 200 км. В то же время масса боевой части составляет от 200 до 400 кг.

Также в Х-555 заложена другая система наведения. К инерциальной навигации добавилась полноценная система Tercom с радио- и оптическим каналом, а также спутниковая навигация.

Кроме того, система наведения у Х-555 является более точной, чем у ее предшественников.

Поскольку Х-555 является ракетой воздушного базирования, ее носителями являются самолеты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Ракеты Х-555 россияне применяли и в Сирии в 2015 году. В частности 17 ноября 2015 года были применены Х-555 бомбардировщиками Ту-95МС по провинциям Идлиб и Алеппо на северо-западе Сирии.

Технические характеристики Х-555

Ракета имеет следующие характеристики: