Сколько Ту-95 в России и что известно об их поражении во время операции Паутина

1 июня 2025 года во время спецоперации Паутина дроны СБУ атаковали военные аэродромы на территории России. В результате был поражен 41 вражеский самолет, в частности: транспортный А-50 и бомбардировщики — Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95.

Сколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 было поражено во время атаки в России — читайте в материале Фактов ICTV.

На спутниковом снимке, опубликованном авиационным наблюдателем AviVector, видно, что на авиабазе Белая, расположенной в Иркутской области России, на момент атаки находилось шесть Ту-95МС.

Militarnyi сообщает, что самолеты Ту-95МС из состава 79-го Краснознаменного тяжелого бомбардировочного полка, базирующегося в селе Украинка, возможно, были переброшены именно на авиабазу Белая. Этот полк имеет в своем распоряжении 14 бомбардировщиков Ту-95МС.

Также нельзя исключать присутствие Ту-95МС из состава 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, который эксплуатирует 16 таких самолетов.

Самолеты 184-го тяжелого бомбардировочного полка, имеющего 18 бомбардировщиков Ту-95МС, также могли быть размещены и на аэродроме Оленья.

По данным экспертов, общее количество Ту-95МС в России составляло — 58, а в летном состоянии находилось — 30. Часть истребителей была оснащена ракетами Х-101 и готова к атаке по территории Украины. Напоминаем, что Ту-95МС может нести до шести ракет во внутренней барабанной установке. Известно, что после атаки часть из них была уничтожена.

По данным OSINT-аналитика Криса Биггерса, во время операции Паутина на аэродроме Белая в Иркутской области были, вероятно, уничтожены три бомбардировщика Ту-95МС и еще один, вероятно, был поврежден.

Эта авиабаза расположена на расстоянии 4,3 тыс. км от Украины. Именно поэтому российские войска часто применяют этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец для нанесения ударов по украинским городам.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK

— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025