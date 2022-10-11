Октябрь, 11 в 11:01

Утром 11 октября 2022 года враг выпустил по территории Украины не менее четырех ракет, которые были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

— С 07:00 утра были запуски ракет. Как минимум четыре ракеты были запущены со стратегической авиации. Есть информация, что в данный момент четыре ракеты уже уничтожены, — сообщил Игнат в эфире национального телемарафона.

Оккупанты запускали ракеты из района Каспийского моря, используя стратегическую авиацию – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

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По Украине были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555, которые были сбиты воздушным командованием Юг.

Игнат также сообщил, что для уничтожения ракет ВСУ использовали авиацию, зенитно-ракетные войска и переносные зенитно-ракетные комплексы.

— Враг продолжает атаковать. Сохраняйте спокойствие, берегите своих родных и идите в укрытие, — подытожил представитель командования ВС ВСУ.

По его словам, воздушная тревога будет оповещать украинцев о возможной опасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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