Жовтень, 11 в 11:01

Вранці 11 жовтня 2022 року ворог випустив по території України не менше чотирьох ракет, які успішно збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

– З 07:00 ранку були запуски ракет. Як мінімум чотири ракети були запущені зі стратегічної авіації, є інформація, що наразі чотири ракети вже знищені, – повідомив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Окупанти запускали ракети з району Каспійського моря, використовуючи стратегічну авіацію – ракетоносці Ту-95 та Ту-160.

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По Україні було випущено ракети типу Х-101/Х-555, які були збиті повітряним командуванням Південь.

Ігнат також повідомив, що для знищення ракет ЗСУ використовували авіацію, зенітно-ракетні війська і переносні зенітно-ракетні комплекси.

– Ворог продовжує атакувати. Зберігайте спокій, бережіть своїх рідних і йдіть в укриття, – підсумував речник командування ПС ЗСУ.

За його словами, повітряна тривога сповіщатиме українців про можливу небезпеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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