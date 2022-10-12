Система оповещения ГСЧС будет предупреждать не только об опасности ракетных ударов
Фото: Depositphotos
Система оповещения ГСЧС будет работать не только во время воздушных тревог, но и во время опасности природного, экологического и техногенного характера, заявил в эфире телемарафона пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.
По его словам, такая система оповещения уже показала свою эффективность в странах Запада.
Поэтому он призвал украинцев включить функцию получения сообщений.
Сейчас смотрят
Хорунжий подчеркнул, что кроме уведомлений будут даваться советы, как вести себя в этой или иной ситуации.
Вчера, 11 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила первое уведомление об опасности ракетного удара по всей территории страны.