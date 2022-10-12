Система оповещения ГСЧС будет предупреждать не только об опасности ракетных ударов

Октябрь, 12 в 9:29

Система оповещения ГСЧС будет работать не только во время воздушных тревог, но и во время опасности природного, экологического и техногенного характера, заявил в эфире телемарафона пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

По его словам, такая система оповещения уже показала свою эффективность в странах Запада.

Поэтому он призвал украинцев включить функцию получения сообщений.

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Хорунжий подчеркнул, что кроме уведомлений будут даваться советы, как вести себя в этой или иной ситуации.

Вчера, 11 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направила первое уведомление об опасности ракетного удара по всей территории страны.