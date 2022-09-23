Сентябрь, 23 в 19:00

В пятницу, 23 сентября, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование новой системы оповещения населения об угрозах.

Как сообщил заместитель главы ГСЧС Роман Примуш, тестирование современной системы Cell Broadcast завершилось успешно.

В дальнейшем она будет использоваться для отправления украинцам реальных сигналов о тех или иных угрозах.

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– Такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах их жизни… В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев, — отметил Примуш.

Он уточнил, что ГСЧС в сотрудничестве с производителями мобильных телефонов планирует расширить охват абонентов и количество устройств, которые могут получать сообщения об опасности.

По словам Примуша, в 2021 году внедрение новой системы было оценено в несколько миллионов долларов. На все работы отводился почти год. Однако благодаря усилиям мобильных операторов, производителей мобильных телефонов, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов, украинских министерств и ведомств, этот проект удалось реализовать на бесплатной основе.

Процесс тестирования системы с использованием технологий Cell Broadcast стартовал 7 сентября. Сообщения сопровождались громким звуком, который невозможно проигнорировать.

В связи с этим тестирование успело обрасти множеством мемов. Украинцы шутили над историями друг друга и реакцией на неожиданные громкие сообщения ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что понимают неудобства, которые вызвало тестирование системы, однако это было необходимо для решения огромного количества технических вопросов.

В пресс-службе ГСЧС с юмором проинформировали о завершении тестирования и поблагодарили украинцев за понимание и терпение.

– Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях, — отметили в ведомстве.

Как известно, тестирование проводилось с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell в Киеве и ряде областей Украины. Громкий сигнал вместе с вибрацией длился 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком.

Технология Cell Broadcast, которая была использована, позволяет мобильному оператору передавать информацию, которая отображается на дисплее мобильного телефона.

Источник: Facebook Романа Примуша

Фото: Facebook Романа Примуша