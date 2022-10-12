Система оповіщення ДСНС попереджатиме не лише про небезпеку ракетних ударів

Жовтень, 12 в 9:29

Система оповіщення ДСНС працюватиме не тільки під час повітряних тривог, а й під час небезпеки природного, екологічного та техногенного характеру, заявив в ефірі телемарафону пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, така система сповіщення вже показала свою ефективність у країнах Заходу.

Тому закликав українців увімкнути функцію отримання повідомлень.

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Хорунжий наголосив, що окрім сповіщень, даватимуться поради, як поводитися у цій чи іншій ситуації.

Вчора, 11 жовтня, Державна служба з надзвичайних ситуацій надіслала перше сповіщення про небезпеку ракетного удару по всій території країни.