Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Киеве и шести областях сегодня вынужденно выключали свет – Укрэнерго

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Утром 12 октября украинцы увеличили потребление электроэнергии на 6% по сравнению со вчерашним днем, поэтому Укрэнерго вынужденно применило ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

В компании подчеркивают: чем больше потребление – тем больше отключений.

– Сейчас главная причина ограничений потребителей – необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников Укрэнерго было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами, – объясняют энергетики.

Поэтому теперь украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию не только вечером:

Сейчас смотрят

– Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утра.

То есть не стоит включать все электроприборы утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами и посудомойками лучше пользоваться ночью, когда минимальный уровень потребления электроэнергии.

Читайте
Веерные отключения света по Украине: где и когда не будет электричества

Источник: Укренерго

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка