В Киеве и шести областях сегодня вынужденно выключали свет – Укрэнерго

Октябрь, 12 в 14:59

Утром 12 октября украинцы увеличили потребление электроэнергии на 6% по сравнению со вчерашним днем, поэтому Укрэнерго вынужденно применило ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

В компании подчеркивают: чем больше потребление – тем больше отключений.

– Сейчас главная причина ограничений потребителей – необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников Укрэнерго было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами, – объясняют энергетики.

Поэтому теперь украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию не только вечером:

Сейчас смотрят

– Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утра.

То есть не стоит включать все электроприборы утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами и посудомойками лучше пользоваться ночью, когда минимальный уровень потребления электроэнергии.

Источник: Укренерго