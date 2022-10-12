У Києві та шести областях сьогодні вимушено вимикали світло – Укренерго

Жовтень, 12 в 14:59

Вранці 12 жовтня українці збільшили споживання електроенергії на 6% у порівнянні з учорашнім днем, тому Укренерго вимушено застосувало обмеження споживачів у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

У компанії наголошують: чим більшим буде споживання – тим більше відключень.

– Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники Укренерго мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами, – пояснюють енергетики.

Тому тепер українців закликають економно споживати електроенергію не лише вввечері:

Зараз дивляться

– Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку.

Тобто не варто вмикати усі електроприлади вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Обігрівачами, пральними машинами, бойлерами та посудомийками краще користуватися вночі, коли найменший рівень споживання електроенергії.

Джерело: Укренерго