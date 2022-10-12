Октябрь, 12 в 14:37

После массированной ракетной атаки РФ 10 октября пострадали энергетические объекты во многих регионах Украины, поэтому правительство решило до стабилизации ситуации ввести веерные отключения света.

Необходимость и продолжительность таких ограничений определяет диспетчерский центр Укрэнерго, сообщает об этом операторам сетей, то есть облэнерго, которые непосредственно применяют эти ограничения к потребителям.

В настоящее время облэнерго предупреждают украинцев о возможных отключениях через свои сайты, однако преимущественно в личных кабинетах потребителя или через чат-боты разных мессенджеров. Отказ публиковать графики в открытом доступе объясняют соображениями безопасности.

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Факты ICTV собрали всю информацию о веерных отключениях света в некоторых регионах.

Харьковская область

В Харькове и области ввели веерные отключения света с 11 октября – с 9:15 до 11:15.

Однако в Харьковоблэнерго заявили, что из соображений безопасности пока не будут публиковать графики отключений. А будут делать это выборочно, диспетчеры контролируют, где именно необходимо выключить электроэнергию.

Львовская область

По состоянию на утро 12 октября возобновлено электроснабжение во всех населенных пунктах. Здесь пока не говорят о веерных отключениях, однако Львовоблэнерго просит экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы одновременно с 17:00 до 23:00.

Одесская область

В компании ДТЭК заявили, что ситуация с электроснабжением в Одесской области стабильна, несмотря на массированные обстрелы энергообъектов Украины.

Если у жителей области исчез свет – это может быть следствием отдельной немассовой аварии на электросети. Для восстановления электроснабжения ремонтные бригады переведены в аварийно-восстановительный режим работы.

Винницкая область

В Винницаоблэнерго говорят, что после сегодняшних обстрелов возник дефицит мощностей, поэтому уже введены ограничения на юго-востоке Винницкой области. Однако графики отключений компания не публикует.

– Если мощность будет расти – будем вынуждены прибегнуть к ограничениям мощности по городу Виннице. Все мы являемся свидетелями энергетического терроризма со стороны страны-агрессора. Сегодня пострадала Виннитчина, на энергетических объектах есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта области остались без света, – сказал гендиректор Винницаоблэнерго Андрей Полищук.

Кстати, в Виннице из-за ремонта трансформаторных подстанций и воздушных линий сегодня, 12 октября, возможны временные отключения света на нескольких улицах.

Ниже смотрите список улиц, где запланированы перерывы в электроснабжении, однако информация может изменяться и дополняться.

Черниговская область

В Чернигове и области введены графики аварийных отключений. Но в Черниговоблэнерго отметили, что это график аварийных, а не почасовых отключений, поэтому заранее озвучить список населенных пунктов или адреса, по которым будет происходить ограничение электроснабжения, и его продолжительность они не могут.