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В Киеве изменился график веерных отключений света

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

График веерных отключений электричества в Киеве несколько изменился. В компании ДТЭК предупреждают, что будут временно ограничивать электроснабжение всех трех очередей.

– Друзья, по распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей, – объяснили в компании.

Поэтому просят киевлян следить за дальнейшими обновлениями на своей странице в соцсети.

 

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Обновленный график отключения света в Киеве смотрите ниже.

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

Подробный график веерных отключений в Киевской области по ссылке.

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В Киеве и области из-за обстрелов ввели графики веерных отключений света

Источник: ДТЕК

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