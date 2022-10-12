Октябрь, 12 в 11:34

График веерных отключений электричества в Киеве несколько изменился. В компании ДТЭК предупреждают, что будут временно ограничивать электроснабжение всех трех очередей.

– Друзья, по распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей, – объяснили в компании.

Поэтому просят киевлян следить за дальнейшими обновлениями на своей странице в соцсети.

Сейчас смотрят

Обновленный график отключения света в Киеве смотрите ниже.

Подробный график веерных отключений в Киевской области по ссылке.

Источник: ДТЕК