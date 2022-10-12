В Киеве изменился график веерных отключений света
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График веерных отключений электричества в Киеве несколько изменился. В компании ДТЭК предупреждают, что будут временно ограничивать электроснабжение всех трех очередей.
– Друзья, по распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей, – объяснили в компании.
Поэтому просят киевлян следить за дальнейшими обновлениями на своей странице в соцсети.
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Обновленный график отключения света в Киеве смотрите ниже.
Подробный график веерных отключений в Киевской области по ссылке.
Источник: ДТЕК