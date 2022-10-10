Октябрь, 10 в 13:54

В Киеве и области из-за ракетных ударов по критической инфраструктуре начались аварийные отключения электроэнергии потребителям.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.

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Кличко заверил, что аварийные службы и спасатели делают все возможное, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

– Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение, – рассказал Виталий Кличко.

По данным ГСЧС, отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской. В остальных регионах электроснабжение нарушено частично.

Кроме того, есть сбои в работе интернета во многих регионах Украины.