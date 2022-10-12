У Києві змінився графік віялових відключень світла
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Графік віялових відключень електрики у Києві дещо змінився. У компанії ДТЕК попереджають, що тимчасово обмежуватимуть електропостачання усіх трьох черг.
– Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг, – пояснили в компанії.
Тому просять киян стежити за подальшими оновленнями на своїй сторінці у соцмережі.
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Оновлений графік відключення світла у Києві дивіться нижче.
До речі, на Київщині від електрики можуть відключити клієнтів двох черг:
- 1 черга – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;
- 2 черга – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.
Детальний графік віялових відключень у Київській області за посиланням.
Джерело: ДТЕК