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Факти / Україна / Суспільство

У Києві змінився графік віялових відключень світла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Графік віялових відключень електрики у Києві дещо змінився. У компанії ДТЕК попереджають, що тимчасово обмежуватимуть електропостачання усіх трьох черг.

– Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг, – пояснили в компанії.

Тому просять киян стежити за подальшими оновленнями на своїй сторінці у соцмережі.

 

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Оновлений графік відключення світла у Києві дивіться нижче.

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

До речі, на Київщині від електрики можуть відключити клієнтів двох черг:

  • 1 черга – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;
  • 2 черга – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.

Детальний графік віялових відключень у Київській області за посиланням.

Читайте
У Києві та області через обстріли ввели графіки віялових відключень світла

Джерело: ДТЕК

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