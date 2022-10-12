Жовтень, 12 в 11:34

Графік віялових відключень електрики у Києві дещо змінився. У компанії ДТЕК попереджають, що тимчасово обмежуватимуть електропостачання усіх трьох черг.

– Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг, – пояснили в компанії.

Тому просять киян стежити за подальшими оновленнями на своїй сторінці у соцмережі.

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Оновлений графік відключення світла у Києві дивіться нижче.

До речі, на Київщині від електрики можуть відключити клієнтів двох черг:

1 черга – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;

2 черга – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.

Детальний графік віялових відключень у Київській області за посиланням.

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Джерело: ДТЕК