Жовтень, 12 в 14:37

Після масованої ракетної атаки РФ 10 жовтня постраждали енергетичні об’єкти в багатьох регіонах України, тому уряд вирішив до стабілізації ситуації запровадити віялові відключення світла.

Необхідність та тривалість таких обмежень визначає диспетчерський центр Укренерго, повідомляє про це операторам мереж, тобто обленерго, які безпосередньо застосовують ці обмеження до споживачів.

Наразі обленерго попереджають українців про можливі відключення через свої сайти, проте переважно в особистих кабінетах споживача або через чат-боти різних месенджерів. Відмову публікувати графіки у відкритому доступі пояснюють міркуваннями безпеки.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всю інформацію про віялові відключення світла у деяких регіонах.

Харківська область

У Харкові та області запровадили віялові відключення світла з 11 жовтня – з 9:15 до 11:15.

Однак у Харківобленерго заявили, що з міркувань безпеки поки що не публікуватимуть графіки відключень. А робитимуть це вибірково, диспетчери контролюють, де саме необхідно вимкнути електроенергію.

Львівська область

Станом на ранок 12 жовтня тут відновлено електропостачання в усіх населених пунктах. Тут поки що не говорять про віялові відключення, проте Львівобленерго просить економити електроенергію та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 17:00 до 23:00.

Одеська область

У компанії ДТЕК заявили, що ситуація з електропостачанням в Одеській області стабільна, попри масовані обстріли енергооб’єктів України.

Якщо у мешканців області зникло світло − це може бути наслідком окремої немасової аварії на електромережі. Для відновлення електропостачання ремонтні бригади переведені в аварійно-відновлювальний режим роботи.

Вінницька область

В Вінницяобленерго кажуть, що після сьогоднішніх обстрілів виник дефіцит потужностей, тому вже введені обмеження на південному сході Вінницької області. Проте графіки відключень компанія не публікує.

– Якщо потужність буде рости – будемо вимушені вдатись до обмежень потужності по місту Вінниці. Всі ми є свідками енергетичного тероризму з боку країни-агресора. Сьогодні постраждала Вінниччина, на енергетичних об’єктах є серйозні руйнування. 242 населених пункти області залишились без світла, – сказав гендиректор Вінницяобленерго Андрій Поліщук.

До речі, у Вінниці через ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній сьогодні, 12 жовтня, можливі тимчасові відключення світла на кількох вулицях.

Нижче дивіться перелік вулиць, де заплановані перерви в електропостачанні, проте інформація може змінюватись та доповнюватись.

Чернігівська область

У Чернігові та області запроваджені графіки аварійних відключень. Але у Чернігівобленерго зауважили, що це саме графік аварійних, а не погодинних відключень, тому заздалегідь озвучити список населених пунктів чи адреси, за якими відбуватиметься обмеження електропостачання, та його тривалість вони не можуть.