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ВСУ отбили атаки россиян в районах Николаевки, Бахмута и Первомайского — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ отбили атаки россиян в районах Николаевки, Бахмута и Первомайского — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявляет о готовности Беларуси оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в результате боевых действий. В Генштабе отметили, что снята с хранения и отправлена ​​в Белгородскую область первая партия из 20 танков Т-72.

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

  • на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасилевка и Сорокино Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двухречное;
  • на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;
  • на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опытное, Майорск, Спорное и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Червоное.

На Южнобужском направлении враг обстреливает позиции ВСУ для сдерживания контрнаступления. Под огонь попали более 20 населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодатевка, Сухой Ставок, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

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Источник: Генштаб ВСУ
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