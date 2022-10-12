Жовтень, 12 в 7:13

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляє про готовність Білорусі надати допомогу Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої внаслідок бойових дій. У Генштабі зазначили, що знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з 20 танків Т-72.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ для стримування контрнаступу. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.