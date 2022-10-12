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Факты / Україна / Общество

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Бої за Херсон
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области Вооруженным силам Украины удалось провести стабилизационные мероприятия по восстановлению инфраструктуры в нескольких освобожденных населенных пунктах.

Среди них – Нововасилевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное в Бериславском районе. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

— ВСУ удалось закрепить успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области. Продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктур, – отметил Братчук.

Следует отметить, что сообщение об освобождении Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Херсонской области появилось еще 2 октября. Однако в Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что некоторое время после деоккупации российские войска могут обстреливать населенные пункты Украины, из которых недавно позорно убежали захватчики.

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