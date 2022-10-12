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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів в Бериславському районі на Херсонщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бої за Херсон
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області Збройним силам України вдалося провести стабілізаційні заходи для відновлення інфраструктури у декількох звільнених населених пунктах.

Серед них – Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне в Бериславському районі. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– ЗСУ вдалося закріпити успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі Херсонської області. Тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктур, – зазначив Братчук.

Варто зазначити, що повідомлення про звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного на Херсонщині з’явилося ще 2 жовтня. Однак у Генеральному штабі ЗСУ попереджають, що деякий час після деокупації російські війська можуть обстрілювати населені пункти України, з яких нещодавно ганебно втекли загарбники.

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