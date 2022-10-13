Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2022
Українці з нетерпінням очікують на початок опалювального сезону. З першими холодами неабияк опустилася температура в оселях, тому всі громадяни розраховують на увімкнення опалення.
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Опалення увімкнуть вчасно
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно – щойно середньодобова температура опуститься нижче +8 градусів протягом трьох днів.
– Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: тільки-но протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C. Навіть погода на нашому боці, — наголосив Олексій Чернишов.
Також міністр додав, що наразі вже в дев’яти регіонах України почали підключати соціальні заклади до теплопостачання. Зокрема, лікарні та пологові будинки.
– Щодо житлового фонду, то до кінця жовтня 2022 року ми плануємо починати теплопостачання в більшості міст. Якщо буде холодно до того – опалювальний сезон розпочнеться раніше відповідно до температурних показників, – зазначив Чернишов.
Готовність до старту опалювального сезону
Наприкінці вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону – 88%.
За його словами, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та Нафтогазом провели посилену підготовку до зими. Також було розроблено антикризові плани для кожної області.
За встановленими урядом нормами температура в оселях українців:
- не повинна бути нижчою за +16°С;
- температура повітря у житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) має бути забезпечена на рівні +18°С;
- у наріжних кімнатах +20°С.