Жовтень, 13 в 12:19

Українці з нетерпінням очікують на початок опалювального сезону. З першими холодами неабияк опустилася температура в оселях, тому всі громадяни розраховують на увімкнення опалення.

Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Опалення увімкнуть вчасно

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно – щойно середньодобова температура опуститься нижче +8 градусів протягом трьох днів.

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– Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: тільки-но протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C. Навіть погода на нашому боці, — наголосив Олексій Чернишов.

Також міністр додав, що наразі вже в дев’яти регіонах України почали підключати соціальні заклади до теплопостачання. Зокрема, лікарні та пологові будинки.

– Щодо житлового фонду, то до кінця жовтня 2022 року ми плануємо починати теплопостачання в більшості міст. Якщо буде холодно до того – опалювальний сезон розпочнеться раніше відповідно до температурних показників, – зазначив Чернишов.

Готовність до старту опалювального сезону

Наприкінці вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону – 88%.

За його словами, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та Нафтогазом провели посилену підготовку до зими. Також було розроблено антикризові плани для кожної області.

За встановленими урядом нормами температура в оселях українців: