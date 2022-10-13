Октябрь, 13 в 18:36

Россияне продолжают принудительно вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий. В частности, с начала октября, по имеющейся информации, из Херсона вывезли около 170 детей.

По данным Генерального штаба ВСУ, представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны в Украине. В частности, в исправительной колонии №16 в Салавате завербовали 385 заключенных в течение 11-12 октября.

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В Генштабе ВСУ отмечают, что враг ежедневно несет потери. Подтверждены удары по 13 местам сосредоточения вооружения и военной техники российской армии, а также шести зенитных ракетных комплексов.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь дронов-камикадзе, шесть из них – это Shahed-136 иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки ударили по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной технике и двум складам боеприпасов врага.