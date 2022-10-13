Зеленский рассказал, при каких условиях Путин может применить ядерное оружие
Российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий.
Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, сейчас задача Европы показать Путину, что он находится в изоляции. Зеленский отметил, что риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.
— Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий.
Почему он выстрелил 100 раз? Потому что последствия еще не нанесли ему вреда… У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться (перед своим народом, – Ред.), – заявил президент, объясняя, почему РФ нанесла так много ударов.
Зеленский подчеркнул, что задача всей Европы показать Путину, что с ним никто не будет разговаривать и что он останется в изоляции.
— Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, угрожающего всем ядерным оружием, — заявил он.
10 октября Россия нанесла массовый ракетный удар по украинским городам, в частности Киеву, Днепру и Львову. Во время массированного обстрела силы ПВО сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.