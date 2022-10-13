Зеленский рассказал, при каких условиях Путин может применить ядерное оружие

Октябрь, 13 в 15:39

Российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас задача Европы показать Путину, что он находится в изоляции. Зеленский отметил, что риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.

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— Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий. Почему он выстрелил 100 раз? Потому что последствия еще не нанесли ему вреда… У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться (перед своим народом, – Ред.), – заявил президент, объясняя, почему РФ нанесла так много ударов.

Зеленский подчеркнул, что задача всей Европы показать Путину, что с ним никто не будет разговаривать и что он останется в изоляции.

— Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, угрожающего всем ядерным оружием, — заявил он.

10 октября Россия нанесла массовый ракетный удар по украинским городам, в частности Киеву, Днепру и Львову. Во время массированного обстрела силы ПВО сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.