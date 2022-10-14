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Факты / Україна / Общество

Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении — Игнат

Юля Захарченко, редактор ленты
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже работает в пользу Украины на южном направлении.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Тех систем ПВО, которые мы сегодня имеем, очень мало. Сегодня многие страны согласились помочь нам средствами ПВО. Комплекс IRIS-T, которого нигде нет в мире, Германия первой поставляет в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах Украины где-то на южном направлении. Ожидаем остальные системы, которые должна поставить нам Германия, — подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, системы ПВО IRIS-T могут работать в едином информполе с зенитными ракетными комплексами NASAMS или Patriot.

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— NASAMS — это уже проверенный комплекс, обладающий хорошим авторитетом в мире, и находящийся на вооружении 12 стран мира. С этим комплексом может быть легче по поставкам — он есть, ракеты к нему в достаточном количестве есть. Надо просить страны, у которых есть этот комплекс, помочь Украине усилить нашу ПВО, — отметил Игнат.

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