Октябрь, 13 в 14:26

Немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T являются самыми современными системами противоракетной обороны и могут эффективно закрыть небо над Украиной от российских ракет.

Об этом в телеэфире канала FreeDom сказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, после массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины западные страны еще больше убедились в том, что Украине надо больше оружия. Ведь если “упадет” энергетическая система Украины, то именно Европейскому Союзу придется нам помогать.

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Соседним странам придется поставлять Украине тонны гуманитарных грузов, топлива, а это означает гуманитарную катастрофу континентального масштаба.

Жданов отметил, что противоракетные немецкие комплексы IRIS-T, первый из которых уже прибыл в Украину, являются современными разработками. Его дальность поражения целей — до 40 км, а высота поражения — до 25 км. Один комплекс несет 24 ракеты, каждая развивает скорость 3600 км/ч. Время реакции на цель — 15 сек.

По словам военного эксперта, такой комплекс может видеть одновременно 2,5 тыс. целей.

— Если бы такой комплекс по периметру прикрывал Киев, то с вероятностью более 90% было бы сбито все, что летит в направлении Киева, — сказал Олег Жданов.

Он также рассказал, почему наша система ПВО при обороне дает сбой. Потому что у Украины есть система противовоздушной обороны, но нет системы противоракетной обороны. А это огромная разница.

— Кроме того, наша система ПВО основана на старых советских ракетных комплексах. У нее очень маленькое количество целевых каналов. Система не фиксирует 360°, она берет какой-то сектор. Например, как С-300. И когда с разных сторон летит большое количество ракет, и это количество превышает количество каналов комплекса, то он просто не справляется. То, что комплекс видит — он пытается поразить, а то, что не видит — оно просто пролетает мимо. Вот у таких комплексов, как NASAMS и IRIS-T, количество целевых каналов просто зашкаливает, — рассказал Олег Жданов.

Также ракеты комплексов NASAMS и IRIS-T могут работать по сверхзвуковым ракетам Кинжал. Правда, догнать не смогут, но лететь навстречу или на перехват могут.

Военный эксперт отметил, что обучить воинов ВСУ работать на комплексах IRIS-T можно будет за месяц-полтора.

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Олег Жданов также напомнил, что Германия хотела передать Украине первый IRIS-T еще в начале сентября.