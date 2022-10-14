Німецька система ППО IRIS-T вже працює на південному напрямку – Ігнат
Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже працює на користь України на південному напрямку.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Тих систем ППО, які ми сьогодні маємо, дуже мало. Сьогодні багато країн зголосилися допомогти нам засобами ППО. Комплекс IRIS-T, якого немає ніде у світі, Німеччина першою поставляє в Україну. Ця система вже працює у Збройних силах України десь на південному напрямку. Очікуємо решту тих систем, які має поставити нам Німеччина, – наголосив речник Повітряних сил.
За його словами, системи ППО IRIS-T мають можливість працювати в єдиному інформполі з зенітними ракетними комплексами NASAMS чи Patriot.
– NASAMS – це вже перевірений комплекс, який має гарний авторитет у світі, та перебуває на озброєнні 12 країн світу. З цим комплексом може бути легше щодо поставок – він є, ракети до нього в достатній кількості є. Треба просити країни, в яких є цей комплекс, допомогти Україні посилити нашу ППО, – зазначив Ігнат.