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Факти / Україна / Суспільство

Німецька система ППО IRIS-T вже працює на південному напрямку – Ігнат

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже працює на користь України на південному напрямку.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Тих систем ППО, які ми сьогодні маємо, дуже мало. Сьогодні багато країн зголосилися допомогти нам засобами ППО. Комплекс IRIS-T, якого немає ніде у світі, Німеччина першою поставляє в Україну. Ця система вже працює у Збройних силах України десь на південному напрямку. Очікуємо решту тих систем, які має поставити нам Німеччина, – наголосив речник Повітряних сил.

За його словами, системи ППО IRIS-T мають можливість працювати в єдиному інформполі з зенітними ракетними комплексами NASAMS чи Patriot.

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– NASAMS – це вже перевірений комплекс, який має гарний авторитет у світі, та перебуває на озброєнні 12 країн світу. З цим комплексом може бути легше щодо поставок – він є, ракети до нього в достатній кількості є. Треба просити країни, в яких є цей комплекс, допомогти Україні посилити нашу ППО, – зазначив Ігнат.

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