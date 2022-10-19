Октябрь, 19 в 14:37

Россия применяет против Украины ракеты разного типа. Среди них есть и гиперзвуковые.

Гиперзвуковое оружие — это ракеты, в которых боевая часть движется на гиперзвуковых скоростях в атмосфере. То есть в промежутке 5 000-25 000 км/ч.

Что известно о гиперзвуковых ракетах и какие имеет РФ на своем вооружении — далее в материале Фактов ICTV.

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Что такое гиперзвуковые ракеты

В общем их разделяют на два основных класса:

гиперзвуковые планеры — они запускаются с помощью обычной ракеты в верхние слои атмосферы. На высоте 50-100 км планер отделяется от ракеты и спускается к заданной цели. Кроме того, планер может изменять траекторию.

— они запускаются с помощью обычной ракеты в верхние слои атмосферы. На высоте 50-100 км планер отделяется от ракеты и спускается к заданной цели. Кроме того, планер может изменять траекторию. гиперзвуковые крылатые ракеты — это как обычные крылатые ракеты

На самом деле, первые идеи создания гиперзвуковой ракеты появились еще во времена Второй мировой войны. Однако тогда этот проект не был реализован, но разработки таких ракет продолжались и после войны.

Например, США потратили около $5 млрд на реализацию проекта гиперзвукового планера Dyna-Soar X-20.

Особенность гиперзвуковых ракет в том, что они могут нести ядерную боевую часть, а для уничтожения небольших целей ракета не нуждается в дополнительных взрывчатых веществах, поэтому может полагаться только на собственную энергию.

Главное преимущество гиперзвуковых ракет по сравнению с баллистическими — полет на значительно меньшей высоте, а в атмосфере сокращает расстояние обнаружения наземными системами.

То есть у противников остается мало времени для защиты. Кроме того, спутниковые системы отслеживания обычных ракет могут не сработать на полет гиперзвуковых.

Кроме того, их главная особенность в невероятной скорости, которая больше скорости звука. Кстати, все межконтинентальные баллистические ракеты в мировых ядерных арсеналах являются гиперзвуковыми, поскольку развивают максимальную скорость около 24 140 км/ч.

Однако гиперзвуковые ракеты не такие быстрые, как межконтинентальные баллистические, и способны менять свои траектории.

Существует три различных типа гиперзвукового оружия:

аэробаллистические;

планирующие;

крылатые.

Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета запускается с самолета, разгоняется до гиперзвуковой скорости, а затем следует по траектории.

Гиперзвуковая планирующая ракета запускается, набирает необходимую скорость и высоту, а затем направляется к своей цели, маневрируя в воздухе.

Гиперзвуковая крылатая ракета разгоняется до гиперзвуковой скорости, а затем для поддержания скорости использует воздушно-дыхательный двигатель.

Какие страны разрабатывают гиперзвуковые ракеты

Австралия вместе с США заключили соглашение о совместной разработке гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем. Разработка будет вестись в рамках проекта SCIFiRE.

вместе с США заключили соглашение о совместной разработке гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем. Разработка будет вестись в рамках проекта SCIFiRE. КНР — в 2013 году решили построить аэродинамическую трубу FL-63 диаметром около 0,5 м для исследований в условиях гиперзвуковых скоростей.

— в 2013 году решили построить аэродинамическую трубу FL-63 диаметром около 0,5 м для исследований в условиях гиперзвуковых скоростей. КНДР — в сентябре 2021 года появилась информация о разработке боевой системы с гиперзвуковым планером. Новая ракетная система получила обозначение Hwasong-8 .

— в сентябре 2021 года появилась информация о разработке боевой системы с гиперзвуковым планером. Новая ракетная система получила обозначение . РФ — имеет на вооружении ракетный гиперзвуковой комплекс Кинжал. По данным российских СМИ, в 2021 году завершились несколько испытаний новой гиперзвуковой ракеты класса воздух-земля для самолетов Су-57.

— имеет на вооружении ракетный гиперзвуковой комплекс Кинжал. По данным российских СМИ, в 2021 году завершились несколько испытаний новой гиперзвуковой ракеты класса воздух-земля для самолетов Су-57. США — в 2020 году провели новые тесты гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW . Впоследствии, в ноябре этого же года, стало известно об испытаниях B-1B Lancer с подвешенной гиперзвуковой ракетой в носовой части. Уже в 2021 году Минобороны США подписало третье соглашение с компанией Lockheed Martin в рамках программы Operational Fires (OpFires) по созданию мобильной пусковой установки для гиперзвуковых ракет. Разработка ведется совместно с DARPA.

— в 2020 году провели новые тесты гиперзвуковой ракеты . Впоследствии, в ноябре этого же года, стало известно об испытаниях с подвешенной гиперзвуковой ракетой в носовой части. Уже в 2021 году Минобороны США подписало третье соглашение с компанией Lockheed Martin в рамках программы Operational Fires (OpFires) по созданию мобильной пусковой установки для гиперзвуковых ракет. Разработка ведется совместно с DARPA. Франция — еще с 2010 года ведутся разработки гиперзвуковой ракеты ASN4G. Она должна развивать скорость до 8 Мах и преодолевать ПВО противника.

Применение в Украине

19 марта 2022 года министерство обороны РФ сообщило о применении в Украине гиперзвукового ракетного комплекса Кинжал. Удар якобы был нанесен по поселку Делятин Ивано-Франковской области.

В результате удара был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов.

9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса Кинжал. В результате удара были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Еще один обстрел ракетами Кинжал состоялся 7 августа 2022 года, когда враг нанес удар по объектам в Винницкой области.

Также 28 мая с российского корабля Адмирал Горшков был осуществлен испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Циркон в Баренцевом море. Ракета была выпущена у берегов Швеции и Финляндии, которые планируют вступить в НАТО.

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, в ближайшее время гиперзвуковые крылатые ракеты Циркон возьмут на вооружение.

Что касается технических характеристик гиперзвуковой ракеты, то вес, скорость, дальность, длина и все остальные характеристики каждой из них отличаются, поскольку все ракеты разные.