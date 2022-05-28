Май, 28 в 18:23

Сегодня, 28 мая, с российского корабля Адмирал Горшков был произведен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Циркон в Баренцевом море. Крылатая ракета поразила морскую цель на расстоянии 1 тыс. км в Белом море. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, в ближайшее время гиперзвуковые крылатые ракеты Циркон примут на вооружение.

Факты ICTV собрали характеристики ракеты Циркон, которую РФ так демонстративно испытала в Баренцевом море, недалеко от берегов Швеции и Финляндии, планирующих в ближайшее время вступить в НАТО.

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Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

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По данным росСМИ, этой ракете “аналогов нет”, так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО.

По планам РФ, ракета Циркон должна заменить в обороне тяжелую противокорабельную ракету Гарпун. Может запускаться с подводных лодок типа Иркутск и фрегатов.

Скорость: Открытые российские источники заявляют, что ракета Циркон имеет огромную скорость – 8 Махов (10 тыс. км\час).

Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес: 300-400 кг.

Напомним, ранее в РФ заявили об испытании межконтинентальной ракеты Сармат, которая может летать на 10-16 тыс. км.

Фото: Euronews