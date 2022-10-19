Жовтень, 19 в 14:37

Росія застосовує проти України ракети різного типу. Серед них є і гіперзвукові.

Гіперзвукова зброя – це ракети, в яких бойова частина рухається на гіперзвукових швидкостях в атмосфері. Тобто в проміжку 5 000-25 000 км/год.

Що відомо про гіперзвукові ракети та які має РФ на своєму озброєнні – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке гіперзвукові ракети

Загалом їх поділяють на два основні класи:

гіперзвукові планери — вони запускаються разом з ракетою у верхні шари атмосфери . На висоті 50-100 км планер відокремлюється та спускається до заданої цілі.

— вони запускаються разом з ракетою у . На висоті 50-100 км планер відокремлюється та спускається до заданої цілі. гіперзвукові крилаті ракети – це як звичайні крилаті ракети

Ще під час Другої світової війни з’явилися перші ідеї створити гіперзвукову ракету. Проте тоді проєкт не було реалізовано, але розробки продовжувались після війни.

Наприклад, США витратили близько $5 млрд на реалізацію проєкту гіперзвукового планера Dyna-Soar X-20.

Особливість гіперзвукових ракет у тому, що вони можуть нести ядерну бойову частину, а для знищення невеликих цілей ракета не потребує додаткових вибухових речовин.

Якщо порівнювати балістичну ракету з гіперзвуковою, то особливість останніх у польоті на значно меншій висоті.

Тобто супутникові системи відстеження звичайних ракет можуть не спрацювати на політ гіперзвукових. Таким чином, у противника залишається менше часу на захист.

Крім того, їх головна особливість у неймовірній швидкості, яка є більшою за швидкість звуку. До речі, усі міжконтинентальні балістичні ракети у світових ядерних арсеналах є гіперзвуковими, оскільки розвивають максимальну швидкість близько 24 140 км/год.

Існує три різних типи гіперзвукової зброї:

аеробалістичні;

планувальні;

крилаті.

Гіперзвукова аеробалістична ракета запускається з літака, розганяється до гіперзвукової швидкості, а потім слідує за траєкторією.

Гіперзвукова планувальна ракета запускається, набирає необхідну швидкість та висоту, а потім прямує до своєї цілі, маневруючи у повітрі.

Гіперзвукова крилата ракета розганяється до гіперзвукової швидкості, а потім для підтримки швидкості використовує повітряно-дихальний двигун.

Які країни розробляють гіперзвукові ракети

Австралія – разом зі США уклали угоду про спільну розробку гіперзвукової ракети з повітряно-реактивним двигуном. Розробка буде вестися в рамках проєкту SCIFiRE.

– разом зі США уклали угоду про спільну розробку гіперзвукової ракети з повітряно-реактивним двигуном. Розробка буде вестися в рамках проєкту SCIFiRE. КНР – у 2013 році вирішили побудувати аеродинамічну трубу FL-63 діаметром близько 0,5 м для досліджень в умовах гіперзвукових швидкостей.

– у 2013 році вирішили побудувати аеродинамічну трубу FL-63 діаметром близько 0,5 м для досліджень в умовах гіперзвукових швидкостей. КНДР – у вересні 2021 року з’явилася інформація про розробку бойової системи з гіперзвуковим планером. Нова ракетна система отримала позначення Hwasong-8.

– у вересні 2021 року з’явилася інформація про розробку бойової системи з гіперзвуковим планером. Нова ракетна система отримала позначення РФ – має на озброєнні ракетний гіперзвуковий комплекс Кинджал. За даними російських ЗМІ, у 2021 році завершились кілька випробувань нової гіперзвукової ракети класу повітря-земля для літаків Су-57.

– має на озброєнні ракетний гіперзвуковий комплекс Кинджал. За даними російських ЗМІ, у 2021 році завершились кілька випробувань нової гіперзвукової ракети класу повітря-земля для літаків Су-57. США – у 2020 році провели нові тести гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW. Згодом, у листопаді цього ж року, стало відомо про випробування B-1B Lancer з підвішеною гіперзвуковою ракетою в носовій частині. Вже у 2021 році Міноборони США підписало третю угоду з компанією Lockheed Martin в рамках програми Operational Fires (OpFires) зі створення мобільної пускової установки гіперзвукових ракет. Розробка ведеться спільно з DARPA.

– у 2020 році провели нові тести гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW. Згодом, у листопаді цього ж року, стало відомо про випробування з підвішеною гіперзвуковою ракетою в носовій частині. Вже у 2021 році Міноборони США підписало третю угоду з компанією Lockheed Martin в рамках програми Operational Fires (OpFires) зі створення мобільної пускової установки гіперзвукових ракет. Розробка ведеться спільно з DARPA. Франція – ще з 2010 року ведуться розробки гіперзвукової ракети ASN4G. Вона має розвивати швидкість до 8 Мах та долати ППО противника.

Застосування в Україні

19 березня 2022 року міністерство оборони РФ повідомило про застосування в Україні гіперзвукового ракетного комплексу Кинджал. Удару нібито було завдано по селищу Делятин Івано-Франківської області.

В результаті удару був знищений великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів.

9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об’єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу Кинджал. Внаслідок удару було поранено двоє людей і зруйновано п’ять будівель туристичної інфраструктури.

Ще один обстріл ракетами Кинджал відбувся 7 серпня 2022 року, коли ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області.

Також 28 травня з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової ракети Циркон у Баренцовому морі. Ракета була випущена демонстративно неподалік берегів Швеції та Фінляндії, які планують вступити до НАТО.

За словами заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, найближчим часом гіперзвукові крилаті ракети Циркон візьмуть на озброєння.

Що стосується технічних характеристик гіперзвукової ракети, то вага, швидкість, дальність, довжина та усі інші характеристики кожної з них відрізняються, оскільки усі ракети різні.