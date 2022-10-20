Октябрь, 20 в 15:46

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине школьники традиционно начали обучение 1 сентября.

В тех областях, где ситуация безопаснее, дети начали ходить на очное обучение, однако в большинстве регионов Украины обучение проходит в дистанционном или смешанном формате.

Традиционными остались и каникулы. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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В 2022 году осенние каникулы продлятся с 24 до 30 октября, но не везде. Стоит отметить, что в каждой области и городе даты каникул могут быть разными (это зависит от решения администрации каждого учебного заведения).

В некоторых украинских городах решили отказаться от осенних каникул, объединив их с зимними. Где состоится перенос каникул и когда дети уйдут на заслуженный отдых — далее в материале Фактов ICTV.

Почему меняются даты каникул 2022

Стоит отметить, что решение о переносе каникул 2022/2023 в городских управлениях образования принимают после получения рекомендаций от областных департаментов образования.

Перенос осенних каникул в этом году произошел ввиду нескольких важных причин:

погодные условия осенью более благоприятны для обучения;

из-за вражеских ракетных обстрелов энергосистем в ряде областей Украины нужно экономно потреблять электроэнергию;

ситуации с безопасностью.

Где отменили осенние каникулы 2022

Львов. Здесь решили перенести осенние каникулы на зиму и объединить их с зимними.

Это делают для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло, и можно частично сэкономить электроэнергию.

— Пока на улице хорошая погода, будем предлагать нашим школам перенести на позже осенние каникулы. Сейчас имеем в городе все условия для того, чтобы продолжать полноценное обучение, и при этом сэкономить энергоносители, поэтому должны использовать такую возможность, – объясняет руководитель управления образования Львова Андрей Загогулин.

На Львовщине враг разрушил две электроподстанции, поэтому ситуация со светом крайне непростая.

Ровно. Здесь тоже решили объединить осенние каникулы с зимними. Предварительно, школьники пойдут на отдых с 26 декабря 2022 по 22 января 2023 года.

Такую новость сообщили в пресс-службе городского совета города Ровно 19 октября.

Тернопольская область. Решение перенести каникулы здесь приняли не все, а лишь некоторые общины и учебные заведения.

— С 24 октября не все учебные заведения уходят на каникулы. Каждая школа самостоятельно принимает решение о структуре учебного года. Есть некоторые общины и учебные заведения, принявшие решение отправить детей на каникулы, а другие — наоборот, продолжить образовательный процесс. Во втором случае дети пойдут на отдых уже зимой. До пятницы, 21 октября, все должны сообщить нам о своем решении. И уже тогда мы будем знать, в каких общинах учатся и дальше, а в каких – отдыхают, – говорит директор департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома.

Киевская область. В Переяславской общине осенние каникулы 2022 в школах тоже решили отменить. Их объединят с зимними, которые продлятся четыре недели.

Так, зимние каникулы продлятся с 19 декабря 2022 года по 13 января 2023 года, а весенние – пока остаются без изменений.

Об этом сообщил руководитель отдела образования Петр Ярмоленко.

В Белой Церкви тоже решили отказаться от проведения осенних каникул. Соответственно, зимой школьники будут отдыхать дольше. Об этом сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.

В поселке Макаров тоже решили объединить осенние каникулы с зимними. Об этом сообщил Макаровский председатель Вадим Токар. Ориентировочно зимние каникулы здесь продлятся с 24 декабря 2022 года до 15 января 2023 года включительно.

— По рекомендациям Киевской областной военной администрации, смотря на безопасную ситуацию и погодные условия, педагоги нашей общины приняли решение объединить осенние каникулы с зимними, — отметил Токар.

Пока неизвестно, какой ситуация с осенними каникулами 2022 будет в других украинских школах. Есть большая вероятность, что в других городах и регионах осенний отдых школьников также перенесут.