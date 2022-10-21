Октябрь, 21 в 14:53

В пятницу, 21 октября, на всей территории Украины возможны отключения света. Это стало следствием массированных ракетных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

На днях заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал ограничение поставок электроэнергии в стране. Он призвал жителей всех областей минимизировать пользование электроэнергией, начиная с 7:00 до 23:00. По словам Тимошенко, если этого не сделать – следует готовиться к временным отключениям света.

Кроме того, с 20 октября в городах ограничили использование уличного освещения.

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Обновлено 21 октября в 13:25. Ограничения на энергоснабжение в регионах Украины были введены с 20 октября. Однако в компании Укрэнерго предупредили, что 21 октября украинцев ждет еще один непростой день.

– Временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине… Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями, – призвали в компании.

Утром 21 октября диспетчерский центр Укрэнерго уже ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и четырех областях: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской. Причина – резкий рост уровня потребления электричества.

В Укрэнерго пытаются снизить нагрузку на электросети и дать энергетикам время для ремонта поврежденного обстрелами РФ оборудования.

В компании объяснили, что диспетчеры принимают решение о временном отключении света, если в каком-то регионе растет потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии. Именно поэтому важно экономить потребление электричества.

Обновлено 18:19. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях ввели временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

По данным Укрэнерго, причина такого шага – резкое увеличение объемов потребления электричества. График отключений определяет облэнерго.

Обновлено 14:00. Жителей Киева и четырех областей Украины (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской) призвали срочно снизить потребление электроэнергии, иначе начнутся отключения света.

Такое предупреждение обнародовала пресс-служба компании Укрэнерго.

– В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе, — отмечается в сообщении.

Что известно о графиках отключения света в разных областях Украины и Киеве – далее в материале.

Город Киев

В Киеве электричество начали выключать еще вечером 19 октября. Во избежание аварий свет выключали с 23:24 до 04:00 утра 20 октября.

21 октября в Киеве с 9:20 начались стабилизационные отключения света. Всех потребителей электроэнергии в столице разделили на три группы.

Как сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети, каждую группу потребителей будут отключать в определенный промежуток времени.

– Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако, в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время, – уточнили в компании.

Очередность отключений улиц от энергоснабжения зависит от конфигурации электросетей, их мощности и критических объектов социальной инфраструктуры.

К примеру, если к подстанциям и линиям на определенной улице подключена больница – отключение света по таким адресам не производится.

В ДТЭК также разработали график потенциальных отключений электроэнергии. Он будет применяться только тогда, когда у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Ранее в ДТЭК предупреждали, что отключения могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит стабилизационные меры. К примеру, если дом отключали от электропотребления с 08:00 до 12:00 утра, повторное отключение может произойти с 20:00 до 24:00.

В ДТЭК уточнили, что с 20 октября по распоряжению Укрэнерго для стабилизации энергосистемы также происходят ограничения электроснабжения для энергоемких предприятий. Бизнес-клиентов призывают ограничить использование освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

А жителей Киева – потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизив потребление электроэнергии в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Такие шаги помогут снизить необходимость отключения света.

Киевская область

В Киевской области тоже было введено отключение электроэнергии 19 октября. Свет выключали с 23:34 до 4:56.

В Киевской области с 9:20 пятницы, 21 октября, также начались стабилизационные отключения света.

В ДТЭК обещают, что отключение будет происходить для каждого клиента не более чем на четыре часа. Однако оно может повториться в течение суток через четыре часа.

К примеру, если дом отключали с 10:00 до 14:00, то повторное отключение может произойти с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Накануне было введено ограничение мощности по юридическим клиентам.

На сайте ДТЭК можно найти график потенциальных отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако в компании уточнили, что он обновляется. Обновленный график обещают впоследствии разместить на сайте.

Жителей Киевской области призывают минимизировать потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. А бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Львовская область

Ограничения по максимальному уменьшению использования электроэнергии с 07:00 до 23:00 в регионе продлили до 21 октября включительно.

Однако “веерные” отключения света во Львовской области пока не запланированы.

Львовян призывают экономнее потреблять электроэнергию, особенно в часы пик (вечером и утром), чтобы электросети выдерживали нагрузку.

Уличное освещение ночью будет включено из соображений безопасности.

Местные власти готовят приказ об ограничении работы наружной рекламы и подсветки во время комендантского часа, который длится во Львовской области с 00:00 до 05:00.

Харьковская область

20-21 октября в регионе ограничили объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей.

Вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей пока не планируют, однако призывают граждан ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.

В метрополитене Харькова временно изменили интервалы движения поездов для уменьшения нагрузки на энергетическую систему. Установлены следующие интервалы:

Холодногорско-заводская линия – 11 минут;

Салтовская линия – 13 минут;

Алексеевская линия – 13 минут.

Винницкая область

В Виннице и области введены графики ограничения потребления электрической энергии. Они пока касаются только промышленных потребителей, которые должны снизить мощность использования энергии согласно графику.

Ограничения начали действовать 20 октября и продолжились 21 октября в период с 07:00 до 22:00.

Для экономии электричества трамваи и троллейбусы в Виннице будут двигаться в ограниченном режиме. С 20 октября выпуск электротранспорта в городе был сокращен на 25%.

А для перевозки пассажиров привлекли резервные автобусы и маршрутные такси.

Ровенская область

Графики ограничений потребления электроэнергии ввели только для предприятий. Их призвали максимально сократить потребление с 7:00 до 23:00.

Главы территориальных общин должны обеспечить уменьшение потребления электроэнергии с 7:00 до 23:00: ограничить уличное и наружное освещение.

Населению свет пока не выключают.

Движение троллейбусов в Ровно 21 октября возобновили по привычному графику.

– В четверг наша область снизила энергопотребление на 8,5% по отношению к предыдущему дню. Если будем экономить, удастся избежать отключений для населения. Если же нет, будем вынуждены в том числе снова снимать с маршрутов троллейбусы и совершать аварийные отключения почасово, — подчеркнул глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Полтавская область

В регионе 20 октября ввели временные отключения света как для предприятий, так и для бытовых потребителей.

Как отметил глава ОВА Дмитрий Лунин, для населения они пока незначительные.

Например, график аварийного отключения света в Полтавской области был применен с 11:36 до 11:55 20 октября.

Лунин предупредил, что временные отключения света могут происходить и 21 октября. Но чтобы снизить их масштаб, нужно минимизировать потребление электроэнергии.

В Полтаве все коммунальные предприятия с 20 октября перешли на жесткий режим энергосбережения: потребление решено сократить на 50%. Будет ограничено использование уличного освещения. Кроме того, сократили количество троллейбусов на маршрутах – на 30%. К тому же они курсировали только до 10:00 утра.

После обеда на маршрутах будут только автобусы, количество которых решено увеличить.

Черниговская область

Местные власти приняли решение об ограничении электропотребления для промышленных потребителей (бизнеса). Предприятия, учреждения и организации должны минимизировать использование электричества с 07:00 до 23:00.

Жителей Черниговской области призывают экономить потребление электрической энергии.

В Чернигове ограничили использование пассажирского электротранспорта – троллейбусов — не менее чем на 50%. Они будут курсировать до 19:30.

Николаевская область

В течение 20-21 октября введены графики ограничения потребления электричества с 7:00 до 22:00 на предприятиях электроэнергетики, которые находятся в оперативно-диспетчерском управлении Регионального диспетчерского центра.

Если этот шаг окажется неэффективным, свет будут отключать для всех потребителей.

Тернопольская область

С 20 по 21 октября с 07:00 до 22:00 введен график ограничения потребления электричества и график ограничения мощности для промышленности.

Отключение света для бытовых потребителей пока не предусмотрено.

Уличное освещение в Тернополе будет выключено. Кроме того, местных предпринимателей призвали выключить рекламные вывески, витрины и ситилайты.

Кировоградская область

Жителей Кировоградской области призвали с 07:00 до 23:00 снизить использование электроэнергии до минимума.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович предупредил, что на маршруты могут не выйти троллейбусы. А на улицах всех населенных пунктов не будет работать освещение.

Отопительный сезон пока откладывается.

Черновицкая область

Графики ограничения потребления электричества введены в отношении 18 крупных промышленных объектов области.

Руководители таких предприятий должны самостоятельно ограничить потребление в течение 21 октября с 07:00 до 22:00. В случае невыполнения рекомендации к предприятиям применят графики принудительных отключений.

Жителям области свет пока выключать не будут.

Распоряжение также не касается предприятий критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность области. То есть электротранспорт, теплосеть, водоканал, больницы будут работать без ограничений.

Ивано-Франковская область

21 октября с 7:00 до 23:00 потребление электроэнергии будет ограничено только для энергоемких промышленных потребителей. Речь идет о 20 крупных предприятиях.

Такое решение не касается предприятий критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Местное население призывают минимизировать использование энергозатратных приборов: обогревателей, бойлеров, электроплит, стиральных машин, духовок, кондиционеров, микроволновок и т.п.

Сумская область

В Сумской области сегодня с 7:00 до 23:00 ввели режим максимальной экономии электроэнергии. Накануне глава ОВА Дмитрий Живицкий предупредил, в это время не будет курсировать электротранспорт. Также не будет работать уличное освещение.

По состоянию на 21 октября дополнительные ограничения на уровне области не вводились. Все ограничения определяются на местах (в общинах) в соответствии с ситуацией.

Однако местных жителей предупредили о возможных аварийных отключениях и призвали максимально экономить электроэнергию, особенно утром и вечером.

В Сумах с 7:00 до 8:00 и с 17:00 до 18:00 для перевозки пассажиров привлечены только троллейбусы с автономным ходом. Коммунальные автобусы в течение дня будут курсировать без изменений в графике.

Хмельницкая область

Предприятиям, учреждениям и организациям, а также жителям Хмельницкой области рекомендовано ограничить потребление электроэнергии с 07:00 до 23:00 в период с 20 по 24 октября.

Кроме того, решено ограничить уличное освещение, отключить ситилайты и рекламные щиты, освещение фасадов, билбордов, стел АЗС. Будет ограничена работа городского электротранспорта с 20 по 24 октября.

Черкасская область

В области 21 октября с 7:00 до 22:00 продолжают действовать графики ограничения электроэнергии. А с 9:45 введены графики ограничения мощности.

С 9:29 применены графики аварийных отключений. В то же время, социально значимые объекты области отключать от электропитания не будут.

Жителей региона призвали ограничить использование электрических приборов и придомового уличного освещения. А предпринимателям запретили использовать подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов.

Кроме того, представителям бизнеса рекомендовано внести изменения в графики работы, чтобы они не приходились на такой период времени: с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.