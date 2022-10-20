Жовтень, 20 в 15:46

Попри повномасштабну війну, в Україні школярі традиційно розпочали навчання 1 вересня.

У тих областях, де ситуація безпечніша, діти почали ходити на очне навчання, проте у більшості регіонів України навчання проходить у дистанційному або змішаному форматі.

Традиційними залишилися і канікули. Навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

Зараз дивляться

У 2022 році осінні канікули триватимуть від 24 до 30 жовтня, але не всюди. Варто зазначити, що у кожній області дати канікул можуть бути різними (це залежить від рішення адміністрації кожного навчального закладу).

У деяких українських містах вирішили відмовитись від осінніх канікул, об’єднавши їх із зимовими. Де відбудеться перенесення канікул та коли діти підуть на заслужений відпочинок – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Чому змінюються дати канікул 2022

Варто пояснити, що рішення щодо перенесення канікул 2022/2023 у міських управліннях освіти ухвалюють після отримання рекомендацій від обласних департаментів освіти.

Перенесення осінніх канікул цього року відбулося внаслідок кількох важливих причин:

погодні умови восени більш сприятливі для навчання;

через ворожі ракетні обстріли енергосистем у низці областей України треба економно споживати електроенергію;

безпекову ситуацію.

Де скасували осінні канікули 2022

Львів. Тут вирішили перенести осінні канікули та об’єднати їх із зимовими.

Це роблять для того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло, і можна частково зекономити електроенергію.

– Допоки на вулиці хороша погода, будемо пропонувати нашим школам перенести на пізніше осінні канікули. Наразі маємо у місті усі умови для того, аби продовжувати повноцінне навчання і при цьому зекономити енергоносії, тому маємо використати таку можливість, – пояснює керівник управління освіти Львова Андрій Закарлюк.

На Львівщині ворог зруйнував дві електропідстанції, тож ситуація зі світлом украй непроста.

Рівне. Тут теж вирішили об’єднати осінні канікули з зимовими. Попередньо, школярі підуть на відпочинок з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023 року.

Таку новину повідомили у пресслужбі міської ради міста Рівне 19 жовтня.

Тернопільська область. Рішення перенести канікули тут ухвалили не всі, а лише деякі громади та навчальні заклади.

– З 24 жовтня не всі навчальні заклади Тернопільщини йдуть на канікули. Кожна школа самостійно приймає рішення про структуру навчального року. Є деякі громади і навчальні заклади, що прийняли рішення відправити дітей на канікули, а інші – навпаки, продовжити освітній процес. У другому випадку діти підуть на відпочинок вже взимку. До п’ятниці, 21 жовтня, всі мають повідомити нас про своє рішення. І вже тоді ми будемо знати, у яких громадах навчаються і далі, а в яких – відпочивають, – каже директорка департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Київська область. У Переяславській громаді осінні канікули 2022 в школах теж вирішили скасувати. Їх об’єднають з зимовими, які триватимуть чотири тижні.

Так, зимові канікули триватимуть з 19 грудня 2022 року до 13 січня 2023 року, а весняні поки що залишаються без змін.

Про це повідомив керівник відділу освіти Петро Ярмоленко.

У Білій Церкві теж вирішили відмовитись від проведення осінніх канікул. Відповідно, взимку школярі відпочиватимуть довше. Про це повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.

У селищі Макарів теж вирішили об’єднати осінні канікули з зимовими. Про це повідомив Макарівський голова Вадим Токар. Орієнтовно зимові канікули тут триватимуть з 24 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року включно.

– За рекомендаціями Київської обласної військової адміністрації, зважаючи на безпекову ситуацію та погодні умови, освітяни нашої громади прийняли рішення об’єднати осінні канікули із зимовими, – зазначив Токар.

Наразі невідомо, якою ситуація з осінніми канікулами 2022 буде в інших українських школах. Є велика ймовірність, що в інших містах та регіонах осінній відпочинок школярів теж перенесуть.