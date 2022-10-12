Согласились работать на врага после обещаний о “высоких должностях”: СБУ разоблачила предателей

Октябрь, 12 в 11:49

В Харьковской области обезвредили многофункциональную агентурную сеть Российской Федерации, помогавшую врагу прицельно бить по позициям Вооруженных сил Украины.

По данным СБУ, предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ) и имели широкий спектр задач. В частности, сторонники врага:

собирали сведения о дислокации ВСУ и военной техники;

корректировали ракетно-артиллерийские удары по Украине;

“охотились” за ракетными системами HIMARS.

Два жителя Харьковской области сформировали команду информаторов среди своих друзей. В мессенджерах они якобы переписывались на “бытовые темы”, узнавали результаты “прилетов”, передвижение военной техники ВСУ, ее количество и вид.

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Оба организатора согласились на сотрудничество с Россией из-за обещаний “высоких должностей” в случае оккупации области. За каждую часть информации они получали деньги.

Один из них в начале войны уехал на временно оккупированную территорию и оттуда предоставляет информацию россиянам. Его сын является военнослужащим ВСУ и воюет против оккупационных войск.

СБУ задержала российского агента, оставшегося на территории подконтрольной Украине. Следователи объявили ему о подозрении по факту государственной измены. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде удерживания под стражей.