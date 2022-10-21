Жовтень, 21 в 14:48

Спецпризначенці СБУ у Миколаєві навідалися на нараду мера, де затримали чиновника, який працював на російські спецслужби.

Про це повідомляють у СБУ.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба. Одним із завдань чоловіка було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ.

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Чиновник зливав російському ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції та обласної прокуратури. Також передавав окупантам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів Сил оборони.

– Іншим його завданням було інформування агресора про роботу об’єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді, – розповіли у СБУ.

Колаборант намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб. СБУ також вдалося встановити особу представника спецслужб РФ.

Як повідомляє місцеве видання НикВести, зрадником виявився Олександр Сагайдак.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.