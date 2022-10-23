Октябрь, 23 в 20:46

Весь мир хорошо понимает, кто источник всего грязного, что только можно представить в полномасштабной войне России против Украины. Конечно, речь идет о стране-агрессоре РФ.

Так президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 23 октября прокомментировал ложь РФ о якобы планах Украины применить “грязную бомбу”.

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– Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне, — считает глава государства.

По словам президента, Украина возвращает нормальную жизнь везде, куда Россия приносила только смерть и деградацию. По его мнению, РФ оставляет после себя массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы.

— И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект. И этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то звонить, — убежден Зеленский.

По мнению президента, сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и новый эскалационный шаг, тогда сразу должна увидеть, что мир это не проглотит, убежден Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что во всех областях Украины восстановлена техническая возможность поставки электричества. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более длинное и сложное дело, однако он пообещал, что со временем это будет обеспечено.

Только сегодня в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Изюм – еще 300 абонентов со светом. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается на освобожденной территории Украины, подчеркнул президент.